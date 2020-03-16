Нардепы решили пропустить две пленарные недели из-за коронавируса

Верховная Рада Украины изменит график работы в связи с коронавирусом и до 3 апреля 2020 года будет работать в комитетах.

Об этом на согласительном совете заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает LB.ua.

Таким образом, две пленарные недели (17 — 20 марта и 31 марта — 3 апреля) будут перенесены на более поздний срок.

"Вы все хорошо проинформированы о ситуации, которая разворачивается не только в Украине, но и во всем мире. Я призываю всех отложить политические составляющие, чтобы Верховная Рада продемонстрировала единую и консолидированную работу и позицию в отношении вызовов, которые стоят перед нашим государством", — заявил Разумков.

Спикер Рады напомнил, что в настоящее время уже ограничен доступ в парламент и комитеты. При этом, спикер анонсировал внеочередное заседание Верховной Рады в ближайшее время.

"Есть предложение. Завтра с 8:00 до 9:00 провести внеочередное заседание Верховной Рады, где рассмотреть законопроект, который сейчас рассматривается правительством. И второй вопрос — изменение календарного плана нашей работы", — отметил Разумков.

По словам главы парламента, в Верховной Раде будет предложен проект закона… для борьбы с коронавирусом. Там будет целый комплекс мер... Что касается графика работы Верховной Рады, то будет предложено изменить график работы. Верховная Рада не закрывается, продолжает работать. Но мы меняем последовательность пленарных и комитетских недель. И до 3 апреля 2020 мы переходим в режим работы в комитетах. Я имел разговор с коллегами из разных фракций и депутатских групп. Все это предложение поддерживают", — отметил он.

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы — За життя" Олег Волошин в конце февраля 2020 года посетил Францию, где встретился с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации.