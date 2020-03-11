Спикер Рады рекомендует нардепам не ездить за границу из-за коронавируса

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков из-за распространения коронавируса в мире призвал народных депутатов не ездить за границу, а в административных зданиях парламента принять необходимые меры, направленные на предотвращение распространения острых респираторных заболеваний.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении спикера "О неотложных мерах по обеспечению устойчивой работы Верховной Рады Украины и ее органов", сообщает пресс-служба ВР.

"В связи с ситуацией, сложившейся в мире, в том числе в странах ЕС, в результате распространения острой респираторной болезни, вызванной короновирусом, с целью предотвращения возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, обеспечения устойчивой работы ВРУ и его органов на основании статьи 88 Конституции Украины, пунктов 7 и 8 статьи 78 Регламента ВРУ: народным депутатам Украины, работникам Аппарата ВРУ настоятельно рекомендую отменить или отсрочить служебные командировки за пределы Украины до изменения эпидемической ситуации в мире", — говорится в документе.

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Также в распоряжении руководителю Аппарата ВРУ Вячеславу Штучному поручено "принять необходимые профилактические, организационные и материально-технические меры, направленные на предотвращение распространения острых респираторных болезней в административных зданиях Верховной Рады Украины".

При этом контроль за выполнением этого распоряжения остается за Разумковым.

Ранее сообщалось, что Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины не смог собраться из-за отстуствия кворума. Такая ситуация произошла впервые за время работы IX созыва парламента.

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы — За життя" Олег Волошин в конце февраля 2020 года посетил Францию, где встретился с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации.