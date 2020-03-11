Регламентный комитет ВР не смог собраться на заседание по Шулявскому мосту и Шеремету

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины не смог собраться из-за отстуствия кворума. Такая ситуация произошла впервые за время работы IX созыва парламента.

Об этом говорится на сайте комитета.

На заседание пришли всего пятеро из одиннадцати членов комитета. В повестке дня указано, что народные депутаты должны были рассматривать законопроекты о противодействии оскорбления депутатами депутатов, об обнародовании состава коалиции на сайте ВРУ, вопрос создания временных следственных комиссий по делам Шеремета, Шулявского путепровода и президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, а также лишение нардепов выплат за прогулы в феврале.

Напомним, что киевские власти утвердили план превентивных мер противодействию эпидемии китайского коронавируса. Не смотря на то, что в Украине пока лишь 1 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19, и он достаточно далеко от столицы, в Киевской городской администрации решили не ждать.

В частности, по словам мэра Киева Виталия Кличко превентивные мероприятия в Киеве заработают с 12 марта и, предварительно, до конца марта. Так, будет временно ограничен образовательный процесс в школах, вузах и детских садах. Также ограничат проведение массовых мероприятий в столице — это касается концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий.

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В пресс-службе Киевской городской администрации уточнили, что скрывается за расплывчатой формулировкой об ограничении учебного процесса. Занятия в школах, вузах и детсадах просто отменены. Они будут закрыты для учащихся.