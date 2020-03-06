Украинский нардеп встречался с французским коллегой, заболевшим коронавирусом (ФОТО)

Народный депутат от "Оппозиционной платформы — За життя" Олег Волошин в конце февраля 2020 года посетил Францию, где встретился с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, Волошин 27 февраля опубликовал в Facebook сообщение, текст которого сейчас скрыт, однако в СМИ сохранился его скриншот. В нем депутат сообщил, что встречался с французским коллегой.

"Шикарный вид за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жана-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата", — написал Волошин в соцсети.

Как стало известно, что 68-летний Жан-Люк Рейтцер, депутат партии "Республиканцы" из Эльзаса, был госпитализирован 5 марта 2020 года с подозрением на коронавирус. Результат его анализов подтвердили заболевание.

"Депутат находится в реанимации, его состояние считается серьезным", — сообщил французский парламент в своем заявлении.

Указано также, что Рейтцер присутствовал на парламентском заседании 25 февраля, но на этой неделе не посещал парламент.

Тем временем во французском парламенте начали внутреннее расследование, чтобы установить, кто контактировал с инфицированным депутатом. Кроме того, депутатов и сотрудников, имевших с ним тесный контакт в период с 24 по 28 февраля, предупредили о заражении коллеги в четверг вечером.

Как отмечается, 68-летний депутат, вероятно, заразился на евангельском собрании в эльзасском городе Мюлуз, в котором участвовали 2500 человек.

В свою очередь народный депутат Украины Олег Волошин сообщил, что останется в изоляции до получения результатов экспресс-тестов на коронавирус.

"Результаты экспресс-тестов по всем вирусам респираторной группы отрицательные. В Украине пока нет экспресс-тестов именно на коронавирус, потому, чтобы в соответствии с рекомендациями ВОЗ избежать любых рисков оказаться носителем, побуду дома до следующего четверга, когда истечет 14 дней после моего 30-минутого общения с господином Райтцером. Если результаты анализов, взятых у меня мазков, будут раньше — значит, буду свободным человеком раньше", — написал нардеп на своей странице в Facebook 6 марта.

Волошин также подчеркнул, что депутату Нацассамблеи Франции Жан-Люку Райтцеру 68 лет.

"Не так давно он перенес операцию. Не нужно быть инфекционистом, чтоб понимать, что мы с ним в совершенно разных группах риска. На момент нашей беседы совершенно никаких симптомов (кашля, насморка) у него не было", — отметил нардеп.

Напомним, 3 марта 2020 года первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией официально зарегистрировали в Украине. Случай заболевания китайским коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.

По состоянию на 4 марта, в Украине зафиксировано уже 6 подозрений на наличие коронавируса. Все заболевшие находятся в изоляции, а образцы их биологических материалов исследуются.