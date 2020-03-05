Эпидемия коронавируса: в Украине приостанавливают учебный процесс в школах и вузах

В Украине планируют ограничить массовые мероприятия и приостановить учебные процессы из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "Громадське".

"В ближайшее время мы будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий. Закрывать временно школы, будет разрыв учебных процессов для того, чтобы уменьшить массовые скопления людей, так как вирус передается воздушно-капельным путем", — отметил Ляшко.

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При этом, он не уточнил, с тех пор будут действовать ограничения.

Как стало известно корреспонденту Delo.ua, руководство Ивано-Франковского медицинского университета рекомендовало студентам и сотрудникам не выезжать на конференции, семинары и другие мероприятия, находящиеся за пределами города, из-за угрозы распространения коронавируса. При этом, каких-то новых правил распорядка в вузе пока не вводили.

Ранее сообщалось, что правительство Италии закрывает все школы и университеты в стране из-за вспышки коронавируса COVID-19.

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Отметим, что в КГГА отрапортовали о готовности столицы к возможной вспышке коронавируса. В частности, в городе подготовили 3 больницы для взрослых, 3 — для детей и 1 — для беременных женщин. Всего, по данным властей, в городе подготовили 500 коек для больных.

3 марта 2020 года первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией официально зарегистрировали в Украине. Случай заболевания китайским коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.

По состоянию на 4 марта, в Украине зафиксировано уже 6 подозрений на наличие коронавируса. Все заболевшие находятся в изоляции, а образцы их биологических материалов исследуются.