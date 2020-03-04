Эпидемия коронавируса: в Италии закрыли все учебные заведения

Правительство Италии закрывает все школы и университеты в стране из-за вспышки коронавируса COVID-19, сообщает ANSA со ссылкой на свои источники.

"Правительство решило закрыть все школы и университеты Италии с четверга до середины марта из-за коронавируса", — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, до этого были закрыты несколько школ в северных регионах Италии, где зафиксировано наибольшее количество больных коронавирусом.

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По информации CNN, заседание кабинета министров Италии проходит до сих пор. Официальное заявление будет объявлено позже.

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Напомним, по состоянию на 4 марта, количество заразившихся коронавирусом Covid-19 в мире достигло 92 тысячи 796 человек, скончалось 3 тысячи 201 человек.

3 марта 2020 года в Украине официально зарегистрировали первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Случай заболевания китайским коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.

Ранее Государственная пограничная служба Украины ввела температурный скрининг для всех людей, въезжающих в Украину. Людей с повышенной температурой и симптомами будут направлять на дополнительное обследование.

Отметим, что с 24 февраля 2020 года скрининг на коронавирус в Украине прошли 540 тысяч человек.

Неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.