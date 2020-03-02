В Украине на коронавирус проверили уже 540 тысяч человек

В Киеве начали проверку троих иностранцев, у которых подозревают коронавирус. Кроме того, медицинские исследования начал проходить также один украинец из Черновцов, который не так давно вернулся из Италии.

Об этом во время брифинга 2 марта заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что на утро 2 марта в Украине не зафиксировано ни единого случая коронавирусной инфекции. "Вчера закончилось тестирование трех образцов на коронавирусную инфекцию — из Ивано-Франковской области, Кропивницкого и Киева. Все три исследования показали негативные результаты. На данный момент проведено уже восемь тестов на коронавирус, все они — негативные. Сегодня начались исследования еще по 4 подозрениям. Трое из Киева и еще один из Черновецкой области. В Киеве под подозрение попали иностранцы, а в Черновцах — человек, который вернулся из Италии", — объяснил он.

Ляшко также отметил, что с 24 февраля скрининг прошли 540 тысяч человек. Он также рассказал, что есть в украинских инфекционных стационарах для борьбы с болезнью. "У нас есть 12 тысяч коек в инфекционных стационарах и около 2,5 тысяч боксов в инфекционных отделениях. У нас сегодня обеспеченность аппаратами искусственной вентиляции легких — 0,63 на кровать (7560 штук — Delo.ua). Мы можем сказать, что оборудования достаточно", — резюмирует он.

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Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны Украины представил список из 8 правил, которые надо соблюдать, чтобы не заразиться китайским коронавирусом Covid-19. В частности, ведомство рекомендует: мыть руки со средствами дезинфекции, избегать близких контактов с людьми, которые имеют симптомы болезни, не касаться руками глаз, носа и рта. Кроме того в СНБО советуют кашлять и чихать во внутреннюю часть локтя, не употреблять антибиотики или противовирусные препараты, мыть поверхности со средствами дезинфекции, использовать медицинскую маску.