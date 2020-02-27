Аптекари обещают ликвидировать дефицит масок

Ажиотажный спрос на медицинские маски из-за китайского коронавируса действительно создал дефицит в некоторых аптеках Киева, но специалисты назвали это временным явлением.

Об этом заявил директор Аптечной профессиональной ассоциации Владимир Руденко в эфире ObozTV.

"Ситуация будет улучшаться, и масок будет в достаточном количестве. Поэтому украинцам нужно успокоится", — призвал он.

По его словам, в отношении лекарств никакой паники нет.

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"Тем более, что маска не является панацеей при борьбе с вирусными заболеваниями. Это только вспомогательное средство", — подчеркнул Руденко.

При этом глава ассоциации отметил, что в аптеках нет очередей или каких-то других проявлений паники.

"Никаких очередей в аптеках вы не увидите. Нет такого. Люди стихийно не скупают лекарственные средства. Да и нет необходимости, потому что больных пока нет. Не надо сеять панику. Не надо сейчас покупать то, что не нужно", — посоветовал он.

На вопрос, возможно ли на фоне "коронавирусного бума" повышение цен на лекарственные средства и товары медицинского назначения, Руденко ответил: "Цена на все виды аптечных товаров формируется исключительно производителями, аптеки применяют только свою наценку".

В то же время предложения продавцов на торговых онлайн-площадках в Украине свидетельствуют о том, что оптовики повысили цены на медицинские маски в 2-8 раз. Также пользователи в соцсетях сообщают, что в некоторых аптеках масок уже нет.

Напомним, итальянские СМИ сообщили о госпитализации украинки с китайским коронавирусом. Всего в Италии количество людей, инфицированных вирусом Covid-19, превысило 450 человек.

В мире по состоянию на 27 февраля подтверждены 82 140 случаев заражения коронавирусом, более 2800 больных умерли, 32 755 выздоровели.

В Украине, по информации Минздрава, не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса Covid-19.