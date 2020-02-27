Китайский коронавирус могут распространять домашние животные — ВОЗ

Китайский коронавирус COVID-19 могут распространять даже домашние животные.

Об этом со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Указано, что наиболее вероятными природными резервуарами для SARS-CoV-2 являются летучие мыши.

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"Но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточным животным-хозяином. Этими промежуточными животными-хозяевами могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которые еще не идентифицированы", — говорится в сообщении.

В целом, по данным ВОЗ, коронавирусы очень стабильны в замороженном состоянии, согласно исследованиям других коронавирусов, которые показали выживание до двух лет при минус 20 градусов.

"Исследования, проведенные на SARS-CoV и MERS-CoV, показывают, что эти вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет", — выяснили медики.

Кроме того, современные данные о других штаммах коронавирусов показывают, что, хотя коронавирусы, пожалуй, стабильны при низких и замораживающих температурах в течение определенного периода, гигиена пищевых продуктов и соответствующие методы обеспечения безопасности пищевых продуктов могут предотвратить их передачу через продукты питания.

В частности, коронавирусы являются термолабильными, что означает, что они чувствительны к температуре приготовления (плюс 70 градусов).

Поэтому, как правило, следует избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, сырым молоком или сырыми органами животных следует обращаться осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения сырой пищи, предупредили в ВОЗ.

Напомним, итальянские СМИ сообщили о госпитализации украинки с китайским коронавирусом. Всего в Италии количество людей, инфицированных вирусом Covid-19, превысило 450 человек.

В мире по состоянию на 27 февраля подтверждены 82 140 случаев заражения коронавирусом, более 2800 больных умерли, 32 755 выздоровели.

В Украине, по информации Минздрава, не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса Covid-19.