Украинка в Италии заразилась коронавирусом — СМИ

Итальянская пресса сообщила о первом случае заражения коронавирусом в области Кампания, на юге страны.

По данным СМИ, речь идет об украинке, которая работает и живет в Италии, сообщает Fanpage.it.

"Подтвержден первый случай коронавируса в Кампании: речь идет о 26-летней украинской девушке из Кремоны, которую госпитализировали в больницу Сан-Лука в Валло-делла-Лукания, провинция Салерно", — говорится в сообщении.

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Указано, что девушка, которая работает и живет в Италии, чувствовала себя плохо в течение нескольких дней, и 25 февраля обратилась в больницу, где ей сделали анализ на COVID-19.

Вскоре в больнице в Неаполе, которая специализируется на инфекционных заболеваниях, подтвердили положительный результат проб.

Теперь, пишет издание, наличие коронавируса должно быть подтверждено Римским институтом Спалланцани. Тем временем всех, кто контактировал с украинкой, поместили в карантин.

По последним данным, в мире подтверждено 82 137 случаев заражения коронавирусом, 2801 больной умер, более 31 тысячи выздоровели.

В Украине, по информации Минздрава, не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19.

Ранее во Львовской области власти отменили все массовые мероприятия из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса COVID-19.