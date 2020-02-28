Происшествия 30 минут назад

СНБО дал рекомендации, как спастись от коронавируса (ВИДЕО)

В СНБО назвали 8 правил, которые помогут не заразиться китайским вирусом

СНБО дал рекомендации, как спастись от коронавируса (ВИДЕО) СНБО дал рекомендации, как спастись от коронавируса (ВИДЕО)
Фото: DVhab.ru

Совет национальной безопасности и обороны Украины представил список из 8 правил, которые надо соблюдать, чтобы не заразиться китайским коронавирусом Covid-19.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба СНБО.

В частности, ведомство рекомендует:

Кратко и по делу в Telegram

- мыть руки со средствами дезинфекции;

- избегать близких контактов (менее 2 метров) с людьми, которые имеют симптомы болезни;

- не касаться руками глаз, носа и рта;

- кашлять и чихать во внутреннюю часть локтя;

- не употреблять антибиотики или противовирусные препараты;

- мыть поверхности со средствами дезинфекции;

- использовать медицинскую маску.

Также в СНБО назвали номер "горячей линии" Минздрава (0-800-505-201) для граждан, которые в последние 14 дней вернулись из Китая или других стран, где зарегистрированы массовые случаи заражения коронавирусом, и имеют симптомы заболевания (повышенная температура, кашель, стесненное дыхание, боли в мышцах).

Ранее в СНБО рассказали, каким категориям украинцев больше всего может угрожать коронавирус Covid-19.

Напомним, Министерство здравоохранения 27 февраля также опровергло фейки о якобы случаях заражения коронавирусом в Украине.

Читайте также:
Аптекари обещают ликвидировать дефицит масок

По последним данным, число инфицированных китайским коронавирусом в мире выросло до 83 272. Большинство случаев инфицирования, 78 824, зафиксировали на материковом Китае. С начала вспышки коронавируса от болезней, вызванных инфекцией, умерли 2 858 человек.

Кроме того, вирус продолжает быстро распространяться в Европе. Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом во Франции выросло за сутки с 18 до 38, в Италии от этой инфекции умерли уже 17 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, китайский коронавирус COVID-19  могут распространять даже домашние животные.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Беларуси и Литве зарегистрировали первые случаи коронавируса
В Беларуси и Литве зарегистрировали первые случаи коронавируса
Крупнейший в мире производитель пива теряет прибыль из-за коронавируса
Крупнейший в мире производитель пива теряет прибыль из-за коронавируса
"Укрзализныця" приготовилась встречать коронавирус
"Укрзализныця" приготовилась встречать коронавирус
Загрузка...
Новое видео
Катерина Рожкова, НБУ: о кредитовании, страховании и экономике Украины

Новости дня

  1. В Киеве чиновник добывал криптовалюту на серверах госадминистрации

  2. Петра Ющенко лишили научной степени за плагиат

  3. В Черниговской области продали памятник Ленину за 375 тысяч гривен

  4. Украинскому программисту грозит 20 лет тюрьмы в США за кражу $10 млн у компании Microsoft

  5. Экс-нардеп Гаврилюк работает таксистом в Киеве (ФОТО)

Загрузка...