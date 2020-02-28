СНБО дал рекомендации, как спастись от коронавируса (ВИДЕО)

Совет национальной безопасности и обороны Украины представил список из 8 правил, которые надо соблюдать, чтобы не заразиться китайским коронавирусом Covid-19.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба СНБО.
В частности, ведомство рекомендует:
- мыть руки со средствами дезинфекции;
- избегать близких контактов (менее 2 метров) с людьми, которые имеют симптомы болезни;
- не касаться руками глаз, носа и рта;
- кашлять и чихать во внутреннюю часть локтя;
- не употреблять антибиотики или противовирусные препараты;
- мыть поверхности со средствами дезинфекции;
- использовать медицинскую маску.
Также в СНБО назвали номер "горячей линии" Минздрава (0-800-505-201) для граждан, которые в последние 14 дней вернулись из Китая или других стран, где зарегистрированы массовые случаи заражения коронавирусом, и имеют симптомы заболевания (повышенная температура, кашель, стесненное дыхание, боли в мышцах).
Ранее в СНБО рассказали, каким категориям украинцев больше всего может угрожать коронавирус Covid-19.
Напомним, Министерство здравоохранения 27 февраля также опровергло фейки о якобы случаях заражения коронавирусом в Украине.
По последним данным, число инфицированных китайским коронавирусом в мире выросло до 83 272. Большинство случаев инфицирования, 78 824, зафиксировали на материковом Китае. С начала вспышки коронавируса от болезней, вызванных инфекцией, умерли 2 858 человек.
Кроме того, вирус продолжает быстро распространяться в Европе. Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом во Франции выросло за сутки с 18 до 38, в Италии от этой инфекции умерли уже 17 человек.
По данным Всемирной организации здравоохранения, китайский коронавирус COVID-19 могут распространять даже домашние животные.