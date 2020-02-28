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В Киеве подготовили 7 больниц для зараженных коронавирусом (ФОТО, ВИДЕО)

Всего в столице подготовили 500 коек для больных

Киев готовится встречать коронавирус 28.02.2020, фото:Василий Михальчук/Delo.ua
Киев готовится встречать коронавирус 28.02.2020, фото:Василий Михальчук/Delo.ua
Киев готовится встречать коронавирус 28.02.2020, фото:Василий Михальчук/Delo.ua
Киев готовится встречать коронавирус 28.02.2020, фото:Василий Михальчук/Delo.ua
Киев готовится встречать коронавирус 28.02.2020, фото:Василий Михальчук/Delo.ua
Киев готовится встречать коронавирус 28.02.2020, фото:Василий Михальчук/Delo.ua
Киев готовится встречать коронавирус 28.02.2020, фото:Василий Михальчук/Delo.ua
Киев готовится встречать коронавирус 28.02.2020, фото:Василий Михальчук/Delo.ua
Киев готовится встречать коронавирус 28.02.2020, фото:Василий Михальчук/Delo.ua
Киев готовится встречать коронавирус 28.02.2020, фото:Василий Михальчук/Delo.ua
Киев готовится встречать коронавирус 28.02.2020, фото:Василий Михальчук/Delo.ua
Киев готовится встречать коронавирус 28.02.2020, фото:Василий Михальчук/Delo.ua
Киев готовится встречать коронавирус 28.02.2020, фото:Василий Михальчук/Delo.ua
Киев готовится встречать коронавирус 28.02.2020, фото:Василий Михальчук/Delo.ua
Киев готовится встречать коронавирус 28.02.2020, фото:Василий Михальчук/Delo.ua
Киев готовится встречать коронавирус 28.02.2020, фото:Василий Михальчук/Delo.ua
Киев готовится встречать коронавирус 28.02.2020, фото:Василий Михальчук/Delo.ua
Киев готовится встречать коронавирус 28.02.2020, фото:Василий Михальчук/Delo.ua

В Киеве подготовили 7 больниц для возможных больных китайским коронавирусом.

Об этом на брифинге заявил столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент Delo.ua.

В частности, в Киеве подготовили 3 больницы для взрослых, 3 — для детей и 1 — для беременных женщин. Всего, по данным властей, в городе подготовили 500 коек для больных.

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"Вчера в Киеве прошли теоретические учения, сегодня — практические. Киев готов к приему людей с симптомами коронавируса", — заявил Кличко.

Глава КГГА также призвал жителей столицы не паниковать и делать прививки от сезонных болезней.

"Вначале зимы я сам вакцинировался от гриппа и призвал всех родителей киевских школьников вакцинировать детей", — напомнил столичный мэр.

Кроме того, по его словам, в аэропортах "Киев" и "Борисполь" монтируют системы определения коронавируса.

"Не секрет,что авиасообщение — основная причина распространения коронавируса. Мы установим системы проверки пассажиров на коронавирус. Люди получат результат проверки уже через 45 минут", — резюмировал Кличко.

Ранее в Беларуси и Литве зарегистрировали первые случаи заражения китайским коронавирусом.

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По последним данным, число инфицированных китайским коронавирусом в мире выросло до 83 272. Большинство случаев инфицирования, 78 824, зафиксировали на материковом Китае. С начала вспышки коронавируса от болезней, вызванных инфекцией, умерли 2 858 человек.

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