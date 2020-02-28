В Беларуси и Литве зарегистрировали первые случаи коронавируса

В Беларуси тесты, проведенные в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

Указано, что в связи с ухудшением эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии Минздрав Беларуси принял решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран в период с 20 февраля 2020 года.

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"При лабораторном типировании 27 февраля был выявлен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно", — говорится в сообщении.

Известно, что сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.

Также сообщается, что первый случай коронавирусной инфекции подтвержден в Литве. В частности, Министерство здравоохранения страны (SAM) отмечает, что согласно тестам, инфекция была обнаружена в Вероне (Италия) в 2020 году, а 24 февраля пациент вернулся в Литву.

В настоящее время пациента изолируют в Республиканской больнице Шяуляй, где доступна инфраструктура для лечения таких состояний.

Как отмечается, симптомы пациентки легкие, на данный момент нет температуры, и она лечится. Женщина находится под наблюдением с момента возвращения в Литву, как и другие путешественники, возвращающиеся из пораженных районов.

Также медики проводят мониторинг трех членов семьи пациентов, оценивают их состояние здоровья, и пока не выявлено развитых симптомов COVID-19. Также идентифицируются люди, которые контактировали с зараженным человеком, оценивается их здоровье, и никаких симптомов пока не обнаружили.

Ранее в Польше зафиксировали первый в стране случай инфицирования смертельным китайским коронавирусом COVID-2019.

Перед этим первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрировали в Румынии.