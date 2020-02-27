Еще в одной стране-соседке Украины обнаружили китайский коронавирус

В Польше зафиксировали первый в стране случай инфицирования смертельным китайским коронавирусом COVID-2019.
В частности, зараженную женщину обнаружили в городе Лодзь, сообщает Express Ilustrowany.
Указано, что 25-летняя женщина провела месяц в Таиланде и после вернулась в Польшу. 22 февраля у нее проявились симптомы. Первое тестирование на коронавирус дало положительный результат.
Как ожидается, после дополнительного обследования ее поместят в карантин.
Ранее пациента с подозрением на коронавирус COVID-2019 госпитализировали в Университетскую больницу в Кракове.
Напомним, итальянские СМИ сообщили о госпитализации украинки с китайским коронавирусом. Всего в Италии количество людей, инфицированных вирусом Covid-19, превысило 450 человек.
В мире по состоянию на 27 февраля подтверждены 82 140 случаев заражения коронавирусом, более 2800 больных умерли, 32 755 выздоровели.
В Украине, по информации Минздрава, не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса Covid-19.