Еще в одной стране-соседке Украины обнаружили китайский коронавирус

В Польше зафиксировали первый в стране случай инфицирования смертельным китайским коронавирусом COVID-2019.

В частности, зараженную женщину обнаружили в городе Лодзь, сообщает Express Ilustrowany.

Указано, что 25-летняя женщина провела месяц в Таиланде и после вернулась в Польшу. 22 февраля у нее проявились симптомы. Первое тестирование на коронавирус дало положительный результат.

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Как ожидается, после дополнительного обследования ее поместят в карантин.

Ранее пациента с подозрением на коронавирус COVID-2019 госпитализировали в Университетскую больницу в Кракове.

Напомним, итальянские СМИ сообщили о госпитализации украинки с китайским коронавирусом. Всего в Италии количество людей, инфицированных вирусом Covid-19, превысило 450 человек.

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В мире по состоянию на 27 февраля подтверждены 82 140 случаев заражения коронавирусом, более 2800 больных умерли, 32 755 выздоровели.

В Украине, по информации Минздрава, не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса Covid-19.