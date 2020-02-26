Эпидемия коронавируса: в Румынии зафиксировали первый случай заражения COVID-19

В Румынии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на румынское ТВ.

По информации агентства, мужчина вернулся из Италии три недели назад. Заболевшего поместили на карантин в больнице Бухареста.

Ранее случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Хорватии, Австрии, Германии, Алжире и Иране.

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В Италии от коронавируса скончались 11 человек. В Китае по состоянию на 25 февраля зафиксирована 71 новая смерть от коронавируса, в результате чего смертность по стране составила 2 тысячи 663 человека.

В Украине коронавирус подозревали у мужчины в Закарпатской области, но диагноз не подтвердился. В Черновцах была госпитализирована женщина с подозрением на COVID-19, которая приехала из Италии, однако результатов пока нет.

В свою очередь, Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины заявил, что информация о пяти подтвержденных случаях заболевания коронавирусом COVID-19 в стране, которая может распространяться в информационном пространстве, не соответствует действительности.

Напомним, что утром 20 февраля, в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранными гражданами. После дозаправки он отправился в Харьков.

По прибытии все пассажиры лайнера и люди, которые сопровождали их в дороге, отправились на 14-дневную обсервацию в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Однако, местные жители выступили против размещения эвакуированных граждан — с утра 20 февраля они перекрыли дорогу, жгли шины и вступили в столкновения с полицейскими.

Ранее подобные акции протеста состоялись в Тернопольской области из-за предположений, что украинцев из Китая могут разместить в местном санатории "Медоборы". Митинговали люди и в других регионах страны. Более того, их паническим настроениям подыгрывали и некоторые местные политики.

Неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.