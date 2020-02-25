Эпидемия коронавируса: в Китае за сутки умер 71 человек

В Китае 25 февраля зафиксирована 71 новая смерть от коронавируса, в результате чего смертность по стране составила 2 тысячи 663 человека. Об этом сообщает Al Jazeera.

По информации агентства, официальный Пекин сообщает о 77 тысячах 658 заражений и 2 тысячах 663 смертельных случаях от коронавируса".

При этом, на материковом Китае за день скончался 71 человек, 68 из них — в городе Ухань, который является эпицентром эпидемии коронавируса.

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Кроме этого, в Южной Корее сообщили еще о 60 случаях нового вируса, в результате чего их общее число достигло 893.

Тем временем, Вашингтон и Сеул рассматривают возможность сокращения подготовки командного пункта в связи с усилением опасений по поводу коронавируса, который, как сообщается, заразил по меньшей мере 13 человек в вооруженных силах Южной Кореи.

В то же время, Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США) сообщил, что общая смертность в мире от поражения коронавирусной инфекцией составила 2 тысяч 699 человек. Всего в мире зарегистрировано 80 тысяч 146 инфицированных коронавирусом.

Напомним, в Национальной комиссии здравоохранения КНР сообщили, что, по состоянию на 24 февраля, от коронавируса Covid-19 во всем мире уже умерло более 2,5 тысяч человек, а число инфицированных во всех странах превысило 79,3 тысячи человек.

Неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.