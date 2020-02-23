МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики из-за коронавируса

Если китайский коронавирус не будет распространяться по всему миру, а КНР скоро возобновит производство, то мировая экономика потеряет лишь 0,1% от прогнозируемого роста на 2020 год.

Такой прогноз был озвучен на собрании G-20 директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, сообщает "Укринформ".

Она напомнила, что, по предварительным прогнозам, до того, как вирус нанес удар по Китаю и начал распространяться по миру, предполагалось, что уровень мирового роста увеличится с 2,9% в 2019 году до 3,3% в нынешнем.

"По текущему сценарию, экономический рост Китая в 2020 году составит 5,6%. Это на 0,4% ниже, чем МВФ указывал в прогнозе МВФ за январь. Таким образом, рост мировой экономики будет примерно на 0,1% ниже (прогнозируемого)", — отметила Георгиева.

По ее словам, Фонд также не исключает более грозных сценариев, "когда распространение вируса будет продолжаться дольше во всем мире, и последствия для роста будут более затяжными".

Напомним, китайские компании сокращают зарплаты сотрудникам, переносят сроки выплат или полностью прекращают платить зарплату, объясняя это экономическим ущербом от коронавируса.

Рост ВВП Китая в первом квартале 2020 года из-за коронавируса может сократиться до 4,5% в годовом измерении — от этого могут пострадать страны, которые больше всех экспортируют в Китай — в частности, Австралия, Южная Корея и Бразилия.

Распространение китайского коронавируса будет стоить глобальной экономике более $280 млрд в первом квартале 2020 года, что положит конец непрерывному росту мирового ВВП, продолжавшемуся 43 квартала подряд.

Ранее сообщалось, что мировая сталелитейная промышленность будет переживать последствия вспышки коронавируса в Китае в течение следующих двух-трех лет.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.