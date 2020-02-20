Последствия коронавируса будут ощущаться на рынке стали до 2023 года — прогноз

Мировая сталелитейная промышленность будет переживать последствия вспышки коронавируса в Китае в течение следующих двух-трех лет.

Такой прогноз озвучил министр стали Индии Дхармендра Прадхан, сообщает Economic Times.

По его словам, Китай является крупнейшим производителем стали в мире, но из-за вспышки коронавируса страна столкнулась с перебоями в производстве и поставках.

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Указано, что китайские металлурги уже сократили выпуск стали на треть, 70% сталелитейных мощностей простаивают.

Также Прадхан призвал индийских сталелитейщиков нарастить производство стали, чтобы увеличить долю на мировом рынке.

По его словам, индийское правительство готовится представить стратегию по увеличению производства специальной стали на 10 млн т.

Как отмечается, Китай может сократить темпы роста ВВП в первом квартале до 6% из-за вспышки пневмонии. Capital Economics оценивает потери для мировой экономики в $280 млрд.

В свою очередь Национальный банк Украины считает, что влияние эпидемии коронавируса на экономику Украины пока невелико. Однако оно может усилиться в случае значительного замедления экономики КНР.

Как сообщалось, в декабре 2019 года Украина сократила производство стали на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 1,561 млн тонн, но при этом поднялась с 15-го на 12-е место в рейтинге 64 стран — основных мировых производителей этой продукции.