Китайский коронавирус: число жертв превысило 2500 человек

От китайского коронавируса Covid-19 во всем мире уже умерло более 2500 человек, а число инфицированных во всех странах превысило 79,3 тысячи человек.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по здравоохранению Китая.

В частности, в КНР по состоянию на 24 февраля зафиксировано 77 150 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 79 363 человек.

В свою очередь, по данным Всемирной организации здравоохранения, всего были заражены 78 811 человек (из них в материковом Китае — 77 042, умерли 2445 заболевших).

При этом за пределами материкового Китая в 28 странах по всему миру зафиксированы 1769 подтвержденных случая заражения (17 случаев летального исхода).

"Всего в мире умерли 2522 человека", — говорится в сообщении.

Тем временем в Италии зафиксировали уже третий случай смерти от коронавируса. Из-за распространения инфекции власти запретили въезд и выезд в регионах с выявленным коронавирусом, отменили массовые мероприятия, в том числе последние дни Венецианского карнавала, и занятия в школах, приостановили работу государственных и муниципальных учреждений.

В свою очередь в Южной Корее число заболевших превысило 700 человек, из которых 7 — погибли. По данным медиков, большинство случаев заражения связано с членами религиозной секты "Синхонджи" и теми, кто контактировал с ними. Covid-19 выявили у одной из последовательниц секты, она посещала ее и после того, как почувствовала симптомы заболевания.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

По состоянию на 23 февраля 2020 года заражение коронавирусом COVID-19 в общей сложности подтвердилось у почти 79 тысяч человек. Общее число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2461 человека.