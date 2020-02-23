От китайского коронавируса умер уже 2461 человек, вылечились 23 тысячи

Количество инфицированных китайским коронавирусом в мире выросло до 78 767 человек, в то же время 23 196 пациентов вылечились.

С начала вспышки коронавируса от болезней, вызванных инфекцией, умер 2461 человек, свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Указано, что большинство случаев инфицирования (76 936) зафиксировали на материковом Китае.

А вне его больше всего случаев инфицирования (634) обнаружили у людей на круизном лайнере Diamond Princess, который стоял на 14-дневном карантине в порту Японии.

Как отмечается, стремительно возросло количество инфицированных в Южной Корее — сейчас там 556 пациентов с коронавирусом. В Японии — 135 случаев заражения, в Сингапуре — 85, в остальных странах случаев инфицирования значительно меньше.

Как сообщалось, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

Напомним, 20 февраля 2020 года в Харькове приземлился самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины и иностранцами. Их привезли в санаторий в Новых Санжарах на двухнедельную обсервацию.

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Власти Новых Санжар (Полтавская область) в лице местных депутатов обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием не допустить размещения на территории поселка на карантин эвакуированных из Китая из-за коронавируса украинцев и граждан других стран.

Прибытие людей из пораженного эпидемией региона всколыхнуло жителей целого ряда населенных пунктов по всей стране, которые ожидали, что эвакуированных привезут на карантин именно к ним. Они устроили массовые акции неповиновения.

Вскоре президент Владимир Зеленский осудил местных жителей Новых Санжар, бунтующих против размещения в их поселке эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.