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От китайского коронавируса умер уже 2461 человек, вылечились 23 тысячи

Общее число инфицированных возросло до почти 79 тысяч

От китайского коронавируса умер уже 2461 человек, вылечились 23 тысячи От китайского коронавируса умер уже 2461 человек, вылечились 23 тысячи
Китайцы. Фото: EPA

Количество инфицированных китайским коронавирусом в мире выросло до 78 767 человек, в то же время 23 196 пациентов вылечились.

С начала вспышки коронавируса от болезней, вызванных инфекцией, умер 2461 человек, свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Указано, что большинство случаев инфицирования (76 936) зафиксировали на материковом Китае.

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А вне его больше всего случаев инфицирования (634) обнаружили у людей на круизном лайнере Diamond Princess, который стоял на 14-дневном карантине в порту Японии.

Как отмечается, стремительно возросло количество инфицированных в Южной Корее — сейчас там 556 пациентов с коронавирусом. В Японии — 135 случаев заражения, в Сингапуре — 85, в остальных странах случаев инфицирования значительно меньше.

Как сообщалось, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

Напомним, 20 февраля 2020 года  в Харькове приземлился самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины и иностранцами. Их привезли в санаторий в Новых Санжарах на двухнедельную обсервацию.

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Власти Новых Санжар (Полтавская область) в лице местных депутатов обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием не допустить размещения на территории поселка на карантин эвакуированных из Китая из-за коронавируса украинцев и граждан других стран.

Прибытие людей из пораженного эпидемией региона всколыхнуло жителей целого ряда населенных пунктов по всей стране, которые ожидали, что эвакуированных привезут на карантин именно к ним. Они устроили массовые акции неповиновения.

Вскоре президент Владимир Зеленский осудил местных жителей Новых Санжар, бунтующих против размещения в их поселке эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.

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