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В ООН осудили массовые беспорядки в Новых Санжарах

Международная организация призывает правительство Украины принять все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности пострадавших

В ООН осудили массовые беспорядки в Новых Санжарах В ООН осудили массовые беспорядки в Новых Санжарах
Фото: УНИАН

В Организации Объединенных Наций осудили вчерашнее нападение в Полтавской области на эвакуированных украинцев из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе ООН в Украине.

"Нападению на эвакуированных украинских граждан прошлой ночью в Полтаве не место в современной Украине. Эти мужчины и женщины уже пережили травмирующий период длительной изоляции и заслуживают уважения и безопасного возвращения в Украину", — говорится в сообщении.

Также ООН осуждает насилие и призывает правительство принять все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности пострадавших.

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В свою очередь в организации готовы и впредь поддерживать меры правительства Украины по повышению готовности и реагирования на вспышку COVID-19.

В представительстве напомнили, что в прошлом в ситуациях со вспышками болезней страх и недоверие тормозили, а не помогали реагировать на угрозу, поэтому призвали руководствоваться фактами, а не страхом, рациональностью, а не слухами и быть солидарными.

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Напомним, 20 февраля 2020 года  в Харькове приземлился самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины и иностранцами. Их должны привезти в санаторий в Новых Санжарах на двухнедельную обсервацию.

Власти Новых Санжар (Полтавская область) в лице местных депутатов обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием не допустить размещение на территории поселка на карантин эвакуированных из Китая из-за коронавируса украинцев и граждан других стран.

Прибытие людей из пораженного эпидемией региона всколыхнуло жителей целого ряда населенных пунктов по всей стране, которые ожидали, что эвакуированных привезут на карантин именно к ним. Они устроили массовые акции неповиновения.

Вскоре президент Владимир Зеленский осудил местных жителей Новых Санжар, бунтующих против размещения в их поселке эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: 112 канал

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