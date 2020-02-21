Новые Санжары: Нацполиция возбудила дело о массовых беспорядках

По факту массовых беспорядков в городе Новые Санжары Нацполиция возбудила два уголовных производства. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Полтавской области.

Правоохранители отмечают, что группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновение, поэтому полиция вынуждена была прекратить групповое нарушение правопорядка.

"Во время прибытия колонны автобусов с украинцами, которые прилетели из Китая, агрессивно настроенные граждане начали забрасывать их и полицейских камнями. Кроме того, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей. Для защиты граждан и прекращения массового беспорядки работники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия, в соответствии с требованиями Закона", — говорится в сообщении.

В Нацполиции сообщили, что в настоящее время за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 294 ("Массовые беспорядки") и части 2 статьи 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины.

"Работники полиции приняли максимальные меры по защите украинцев, которые находились в автобусе, и обеспечили сопровождение людей. Предостерегаем протестующих от неправомерных действий и призывов к насилию. Любые попытки восстановить схватки будут немедленно прекращены. Полиция будет действовать согласно ситуации, в рамках действующего законодательства", — предостерегают правоохранители.

Ранее участники акции не реагировали на все попытки правоохранителей не допустить обострения ситуации в Новых Санжарах. Об этом председатель Нацполиции Игорь Клименко заявил во время совещания с участием Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

По словам Клименко, силы Нацполиции, Национальной гвардии, ГСЧС в Новых Санжарах выставили в 7 часов утра. При этом, местные жители уже создали 5 несанкционированных блокпостов вблизи санатория, где планировали разместить граждан, прибывших из Китая, и перекрыли дорогу тракторами и автомобилями.

Ранее власти Новых Санжар (Полтавская область) в лице местных депутатов обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием не допустить размещение на территории поселка на карантин эвакуированных из Китая из-за коронавируса украинцев и граждан других стран.

Напомним, 20 февраля 2020 года в Харькове приземлился самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины и иностранцами. Их должны привезти в санаторий в Новых Санжарах на двухнедельную обсервацию.

Прибытие людей из пораженного эпидемией региона всколыхнуло жителей целого ряда населенных пунктов по всей стране, которые ожидали, что эвакуированных привезут на карантин именно к ним. Они устроили массовые акции неповиновения.

Вскоре президент Владимир Зеленский осудил местных жителей Новых Санжар, бунтующих против размещения в их поселке эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.