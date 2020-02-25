40 — 70% землян заразятся китайским коронавирусом — ученый Гарвардского университета

Эпидемиолог Гарвардского университета Марк Липсич предсказывает, что коронавирус "в конечном итоге не будет сдерживаемым", и через год им заразится от 40 до 70 процентов человечества, сообщает Atlantic reports.

При этом, как пояснил Липсич, у многих из этих людей, не будет серьезных заболеваний и даже не будет проявляться никаких симптомов.

"Вполне вероятно, что у многих будет легкое заболевание или бессимптомное состояние", — сказал он.

Именно поэтому он не думает, что вирус можно остановить. По его мнению, такие вирусы как SARS, MERS и птичий грипп, в конечном итоге, были частично локализованы, потому что они были более интенсивными и имели более высокий уровень смертности.

Липсич напоминает, что в первые месяцы эпидемии свиного гриппа H1N1 казалось, что от вируса умирает каждый десятый пациент. Пока не выяснилось, что подавляющее большинство зараженных переносили заболевание на ногах и даже не обращались к врачу. Когда эти случаи добавили в общую статистику, уровень смертности мгновенно упал до 0,1%.

По данным ВВС, во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии) в 2003 году уровень смертности составлял почти 10%; от вируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS) умирает в среднем каждый третий. Так что по этому показателю Covid-19 сильно уступает своим предшественникам.

Неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

По состоянию, на 25 февраля зафиксирована 71 новая смерть от коронавируса, в результате чего смертность по стране составила 2 тысячи 663 человека.