Минздрав: информация о пяти случаях коронавируса в Украине — фейк

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины заявляет, что информация о пяти подтвержденных случаях заболевания коронавирусом COVID-19 в стране, которая может распространяться в информационном пространстве, не соответсвует действительности.

Об этом говорится в заявлении ЦОЗ, обнародованном на странице организации в Facebook.

В ЦОЗ призвали в случае получения подобной информации сообщить о ее отправителе в пресс-службу Минздрава.

Сообщения с информацией о якобы зафиксированных случаях заболевания рассылались на электронную почту с адреса info@moz.gov.ua.

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Напоним, что утром 20 февраля, в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранными гражданами. После дозаправки он отправится в Харьков. По прибытии все пассажиры лайнера и люди, которые сопровождали их в дороге, отправлятся на 14-дневную обсервацию в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Однако, местные жители выступили против размещения эвакуированных граждан — с утра 20 февраля они перекрыли дорогу, жгли шины и вступили в столкновения с полицейскими.

Ранее подобные акции протеста состоялись в Тернопольской области из-за предположений, что украинцев из Китая могут разместить в местном санатории "Медоборы". Митинговали люди и в других регионах страны. Более того, их паническим настроениям подыгрывали и некоторые местные политики.