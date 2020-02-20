Общество 1 час назад

Минздрав: информация о пяти случаях коронавируса в Украине — фейк

В Центре общественного здоровья опровергли информацию о якобы зафиксированных в Украине случаях COVID-19 и призвали сообщать о тех, кто распространяет слухи

Минздрав: информация о пяти случаях коронавируса в Украине — фейк Минздрав: информация о пяти случаях коронавируса в Украине — фейк
Самолет с эвакуированными украинцами из Китая сел на дозаправку в "Борисполе". Фото: МВД

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины заявляет, что информация о пяти подтвержденных случаях заболевания коронавирусом COVID-19 в стране, которая может распространяться в информационном пространстве, не соответсвует действительности. 

Об этом говорится в заявлении ЦОЗ, обнародованном на странице организации в Facebook.

В ЦОЗ призвали в случае получения подобной информации сообщить о ее отправителе в пресс-службу Минздрава.

Кратко и по делу в Telegram

Сообщения с информацией о якобы зафиксированных случаях заболевания рассылались на электронную почту с адреса info@moz.gov.ua.

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Напоним, что утром 20 февраля, в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранными гражданами. После дозаправки он отправится в Харьков. По прибытии все пассажиры лайнера и люди, которые сопровождали их в дороге, отправлятся на 14-дневную обсервацию в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Однако, местные жители выступили против размещения эвакуированных граждан — с утра 20 февраля они перекрыли дорогу, жгли шины и вступили в столкновения с полицейскими.

Ранее подобные акции протеста состоялись в Тернопольской области из-за предположений, что украинцев из Китая могут разместить в местном санатории "Медоборы". Митинговали люди и в других регионах страны. Более того, их паническим настроениям подыгрывали и некоторые местные политики.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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