Межевская община Синельниковского района уже больше года живет в условиях обязательной эвакуации. Более 70% жилых домов здесь повреждены или разрушены, до линии фронта - около 30 км, а населенные пункты регулярно терпят удары управляемыми авиабомбами. В то же время, именно здесь Фонд государственного имущества Украины в третий раз пытается продать Демуринский титановый комбинат.

Как пишет Dilo, об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Два аукциона без покупателей

В октябре стартовая цена предприятия составила 1,82 млрд грн, но покупателей не нашлось. В ноябре ее снизили почти вдвое – до 912,3 млн грн. Второй аукцион также не состоялся из-за отсутствия участников.

Третьи торги запланированы на 21 декабря. В этот раз цена будет снижаться непосредственно во время аукциона, пока не появится покупатель.

Почему комбинат важен для Украины

Вопрос в том, кто готов сегодня купить промышленное предприятие в 30 км от фронта. Два предыдущих аукциона показали, что желающих приобрести его по предложенной цене нет. А потенциальный инвестор должен учитывать постоянные риски безопасности и неопределенные сроки возобновления производства.

Ранее комбинат принадлежал российскому миллиардеру Михаилу Шелкову. По данным Минэкономики, сырье с предприятия поставлялось для российского оборонно-промышленного комплекса.

В то же время титан - стратегическое сырье, нужное многим отраслям в мире. Поэтому сохранение такого производственного актива имеет большое значение и для украинской промышленности.

Почему приватизацию следует отложить

После войны Межевскую общину и другие населенные пункты района придется отстраивать. Людям, которые вернутся домой, потребуются рабочие места.

Демуринский комбинат мог стать основой для развития целого промышленного кластера. Это новые предприятия, занятость для местных жителей и налоговые поступления в бюджеты общин и района, подчеркивает Лукашук.

Поэтому один из вариантов - законсервировать комбинат до окончания войны, сохранить его производственный потенциал, а после стабилизации ситуации решить, развивать ли предприятие с участием государства или продавать частному инвестору по рыночной цене.

Выгодны ли государству продажи сейчас?

В ФГИУ следовало бы сравнить два сценария: продажа предприятия сейчас со снижением цены или его сохранение до завершения войны.

Ведь два аукциона без покупателей и почти двукратное снижение стартовой стоимости уже показали, что военные риски влияют на интерес инвесторов.

Считали ли в Фонде, сколько государство может получить от продаж сейчас и сколько потеряет, если реализует стратегический актив по цене, сформированной в условиях войны?

Пока создается впечатление, что главная задача – продать комбинат как можно быстрее. Даже со значительным понижением цены. Хотя вопрос, выгодно ли это государству, остается открытым, отмечает Лукашук.

О комбинате

ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" - одно из крупнейших горно-обогатительных предприятий Украины. Компанию зарегистрировали в 2001 году, а с 2006 она разрабатывает Волчанское комплексное титано-цирконовое месторождение в Днепропетровской области.

Предприятие добывает титансодержащие руды и производит ильменитовый, рутиловый, цирконовый, дистен-силиманитовый и ставролитовый концентраты. Основная сырьевая база – Северное и Центральное залежи Волчанского месторождения.

По данным Фонда госимущества, балансовые запасы рудных песков месторождения составляют 22,8 млн. куб. м. Из них можно получить около 1,614 млн. тонн ильменита, 520 тыс. тонн рутила и 181 тыс. тонн циркона. Специальное разрешение на добычу полезных ископаемых действует до июля 2031 года.

По информации ФГИУ, по состоянию на конец 2025 года на предприятии работало 135 человек. В собственности и использовании комбината находятся производственные, административные и складские объекты, а также земельные участки общей площадью более 333 га.

Кто такой Михаил Шелков

До перехода в государственную собственность Демуринский ГОК принадлежал российскому бизнесмену Михаилу Шелкову. Он являлся конечным бенефициаром предприятия через корпоративные структуры, связанные с российской титановой корпорацией "ВСМПО-Ависма".

Шелков – российский миллиардер, инвестор и бывший топменеджер структур, связанных с российским государственным оборонным экспортом. Он занимал должность заместителя председателя совета директоров ВСМПО-Ависма и контролировал около 65% акций корпорации через инвестиционные структуры.

"ВСМПО-Ависма" – один из крупнейших мировых производителей титана и титановой продукции. Компания снабжала продукцию, в частности, для российской авиационной и оборонной промышленности.

В июне 2021 года Украина ввела санкции против Шелкова. В феврале 2023 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение о взыскании в доход государства 100% корпоративных прав Демуринского ГОКа, его движимого и недвижимого имущества, а также средств на счетах в сумме 14,4 млн. грн.

Основанием для конфискации стали, в частности, установленные правоохранителями факты экспорта титансодержащего сырья предприятия в Россию и Белоруссию в 2020-2021 годах. По материалам следствия, несмотря на оформление поставок через австрийскую компанию, продукция фактически попадала в российские и белорусские предприятия. Часть этого сырья могла употребляться в производстве комплектующих для военной техники.

После конфискации активы передали в управление Фонда государственных имуществ Украины. Теперь государство пытается продать предприятие частному инвестору.