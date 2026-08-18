Уран, литий и титан: правительство утвердило план продаж спецразрешений на пользование недрами

Кабмин обязал Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в 2026-2027 годах обеспечить предоставление в пользование участков недр стратегического значения по литию и урану. Планируется, что передача будет происходить на условиях соглашений о разделе продукции (СРП).

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в карточке Программы деятельности Кабинета Министров Украины на сайте Рады.

Согласно документу, в этот же период правительство предусматривает организацию продаж специальных разрешений на пользование недрами стратегического значения. В частности, речь идет о месторождениях графита и титана.

По данным исследования проекта Green Deal Украина, Украина владеет залежями 25 из 34 видов критического сырья из перечня ЕС. При этом титан и природный графит определены наиболее реалистичными направлениями для интеграции страны в европейские цепи снабжения, а литий относится к сырью с высоким потенциалом.

Запасы титана в Украине оцениваются в 8,4 млн. тонн (наибольший показатель в Европе), а запасы природного графита составляют около 17,9 млн. тонн, что составляет 6,2% мировых ресурсов.

Единственным украинским проектом, утвержденным в рамках европейского Акта о критическом сырье (CRMA), является Балаховское графитовое месторождение.

Кроме того, американско-украинский инвестфонд восстановления (URIF), созданный с привлечением Корпорации международного развития США (DFC), определил титан, литий и графит среди ключевых критически важных минералов для инвестирования.

Украина обязалась перечислять в этот фонд 50% средств, полученных от платы за новые и "спящие" лицензии, а также ренты на добычу полезных ископаемых.

Напомним, Кабмин принял Стратегию развития отраслей промышленности на основе полезных ископаемых и компонентов стратегического и критического значения на период до 2056 года. Одновременно члены правительства утвердили операционный план конкретных мер по ее реализации на ближайшие три года — в течение 2026–2028 годов.