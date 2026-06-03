Крупнейшее литиевое месторождение Украины хотят забрать у друга Трампа: подан иск против правительства и министра экономики

Киевский окружной административный суд начал подготовку к рассмотрению ряда дел по искам против правительства, которыми оспариваются условия проведения и результаты конкурса на разработку украинского литиевого месторождения "Участок Добра" в Кировоградской области, где победил консорциум, среди инвесторов которого есть друг президента США Дональда Трампа Рональд Лаудер.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Nadra.info.

Кто судится

У правительства судится ООО «Европейский Литий Украина», которое участвовало в конкурсе по участку «Добра», а после отбора заявляло о больших обещанных инвестициях в проект, по сравнению с победителем – компанией из США (штат Делавер) Dobra Lithium Holdings JV, LLC.

По данным издания, в суд поступило не менее 7 исков: кроме правительства, другим ответчиком по почти всем делам указана Межведомственная комиссия по организации заключения и исполнения соглашений о разделе продукции (МВК СРП), в одном иске ответчиком упоминается лично министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

ООО «Европейский Литий Украина» просит суд:

признать противоправным бездействие правительства и министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Соболева Алексея Дмитриевича как сопредседателя Межведомственной комиссии по участкам полезных ископаемых, кроме участков нефтегазоносных недр, которая заключается в не включении в состав МВК СРП представителя Добровеличковского поселкового совета;

сопредседателя Межведомственной комиссии по участкам полезных ископаемых, кроме участков нефтегазоносных недр, которая заключается в не включении в состав МВК СРП представителя Добровеличковского поселкового совета; обязать правительство и министра экономики сформировать состав МВК СРП в соответствии с требованиями Закона Украины – включив представителя Добровеличковского поселкового совета;

обязать сопредседателя МВК СРП Соболева Алексея Дмитриевича организовать проведение заседания МВК СРП с целью повторного рассмотрения зарегистрированных заявлений и добавленных к ним материалов участников СРП-конкурса по участку «Добра», и по результатам повторного рассмотрения подготовить КМУ новые заключения и предложения по определению победителя конкурса;

обязать правительство повторно рассмотреть предложения МВК СРП по определению победителя СРП-конкурса по участку «Добрая».

Кроме литиевых руд, на участке "Добрая" имеются также танталовые руды, ниобиевы, рубидиевые, бериллиевые, оловянные, цезиосодержащие, вольфрамовые и золотоносные. Они входят в список ископаемых, новые проекты по добыче которых будут наполнять Американо-украинский фонд восстановления.

Украина выбрала американцев для разработки одного из крупнейших литиевых месторождений

Dobra Lithium стола победителем конкурса на разработку украинского литиевого месторождения "Участок Добра" в Кировоградской области, опередив украинского конкурента и предложив лучшие условия инвестиций и добычи.

Акционерами Dobra Lithium Holdings JV, LLC (США ) являются американские компании TechMet и The Rock Holdings. Единственным бенефициаром The Rock Holdings является американский миллиардер Рональд Лаудер, близкий к президенту США Дональду Трампу. Среди акционеров TechMet – американский государственный фонд US International Development Finance Corporation, созданный при первой каденции Трампа.

Что будет предусматривать

Соглашение с инвестором предусматривает два этапа добычи лития на участке "Добра". На компенсационном этапе инвестор получает 70% продукции до полного возмещения капитальных затрат, остальные 30% распределяются между инвестором (96%) и государством (4%).

На основном этапе, ориентировочно с четвертого-пятого года добычи, компенсационная доля составит около 30%, а остальная продукция будет делиться: инвестор – 94%, государство – 6%.

Срок сделки не будет превышать 50 лет. Первоначальные инвестиции для геологоразведки и организации добычи оцениваются в $700 млн, полная реализация проекта по выпуску гидроксида лития потребует более $1,8 млрд.

Об участке "Добра"

Участок "Добра" - это большое месторождение литиевых руд в Кировоградской области Украины, вблизи Добровеличковки. Участок занимает площадь около 1700 га, является одним из крупнейших таких месторождений в Украине, содержащий кроме лития и другие ценные металлы, например (рубидий, цезий, ниобий, тантал, бериллий, олово и золото).

Согласно постановлению Кабмина, минимальный объем инвестиций в геологоразведку составляет 12 млн долларов. В общей сложности сделка предусматривает не менее 179 млн долларов инвестиций. Требования охватывают:

разведку,

запуск добычи,

обогащение сырья,

экологические проекты,

социальное развитие региона

В рамках соглашения предполагается геологическое изучение, добыча и обогащение таких полезных ископаемых: лития, ниобия, олова, рубидия, тантала, цезия, бериллия, вольфрама и золота.