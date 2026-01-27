Правительство пока не подписало соглашение с победителем конкурса на разработку литиевого месторождения "Добра"

Соглашение о распределении продукции (СРП) о литиевом месторождении "Добра" в настоящее время находится на стадии подготовки. Несмотря на то, что компания Dobra Lithium официально признана победителем конкурса, финальный документ до сих пор не подписан.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев в интервью Deutsche Welle.

"Проект будет разрабатываться и согласовываться между сторонами в течение одного года, согласно законодательству Украины. Но мы планируем заключить соглашение в течение нескольких месяцев", – подчеркнул он.

Что будет предусматривать

По словам министра, соглашение будет предусматривать получение инвестором 70% продукции на первом – компенсационном этапе. Этот этап продолжается, пока инвестор не выйдет на возмещение своих капитальных затрат.

Остальные 30% будут делиться по пропорции: 96% – инвестору и 4% – государству.

На основном этапе реализации проекта, ориентировочно с четвертого-пятого года добычи литиевых концентратов, ожидается показатель компенсационной продукции уже не 70%, а около 30% стоимости производимой продукции.

Остальные 70% дохода будут подлежать распределению: государство будет получать 6%, в то время как доля инвестора составит 94%.

"Соглашение будет заключено сроком не более 50 лет. Минимальным порогом для подачи заявки было обязательство инвестора направить $12 млн на проведение новой геологоразведки и международного аудита запасов, а еще $167 млн – на организацию добычи и обогащения в случае подтверждения промышленных запасов месторождения",

Начальные этапы разработки месторождения "Добра" потребуют около $700 млн инвестиций, тогда как полная реализация проекта по выпуску гидроксида лития будет стоить более $1,8 млрд .

Напомним, первый этап предусматривает геологоразведочные работы, второй — организацию добычи и обогащения руды до концентрата, включая строительство шахты и горно-обогатительного комбината (ГОК).

Об участке "Добра"

Участок "Добра" - это большое месторождение литиевых руд в Кировоградской области Украины, вблизи Добровеличковки. Участок занимает площадь около 1700 га, является одним из крупнейших таких месторождений в Украине, содержащий кроме лития и другие ценные металлы, например (рубидий, цезий, ниобий, тантал, бериллий, олово и золото).

Ранее сообщалось, что Украина отдает разработку большого месторождения лития "Добра" в Кировоградской области консорциума, среди инвесторов которого есть друг президента США Дональда Трампа Рональд Лаудер.

Согласно постановлению Кабмина, минимальный объем инвестиций в геологоразведку составляет 12 млн долларов. В случае перехода к промышленной добыче инвестор должен вложить по меньшей мере 167 млн долларов. В общей сложности сделка предусматривает не менее 179 млн долларов инвестиций. Требования включают разведку, запуск добычи, обогащение сырья, экологические проекты и социальное развитие региона.

В рамках соглашения предполагается геологическое изучение, добыча и обогащение следующих полезных ископаемых: лития, ниобия, олова, рубидия, тантала, цезия, бериллия, вольфрама и золота .