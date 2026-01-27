Уряд поки не підписав угоду з переможцем конкурсу на розробку літієвого родовища "Добра"

Угода про розподіл продукції (УРП) щодо літієвого родовища “Добра” наразі перебуває на стадії підготовки. Попри те, що компанія Dobra Lithium офіційно визнана переможцем конкурсу, фінальний документ досі не підписаний.

Як пише Delo.ua, про це розповів міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев у інтерв’ю Deutsche Welle.

"Проект буде розроблятися та узгоджуватися між сторонами протягом одного року, відповідно до законодавства України. Але ми плануємо укласти угоду протягом кількох місяців", – наголосив він.

Що передбачатиме угода

За словами міністра, угода передбачатиме отримання інвестором 70% продукції на першому – компенсаційному етапі. Цей етап триває поки інвестор не вийде на відшкодування своїх капітальних витрат.

Решта 30% ділитимуться за пропорцією: 96% – інвестору і 4% – державі.

На основному етапі реалізації проєкту, орієнтовно з четвертого-п'ятого року видобутку літієвих концентратів, очікується показник компенсаційної продукції вже не 70%, а близько 30% від вартості виробленої продукції.

Решта 70% доходу підлягатимуть розподілу: держава отримуватиме 6%, тоді як частка інвестора становитиме 94%.

"Угоду буде укладено строком не більше, ніж 50 років. Мінімальним порогом для подачі заявки було зобов’язання інвестора спрямувати $12 млн на проведення нової геологорозвідки та міжнародного аудиту запасів, а ще $167 млн – на організацію видобутку та збагачення у разі підтвердження промислових запасів родовища", – додав Соболев.

Початкові етапи розробки родовища "Добра" потребуватимуть близько $700 млн інвестицій, тоді як повна реалізація проєкту з випуску гідроксиду літію вартуватиме понад $1,8 млрд.

Нагадаємо, перший етап передбачає геологорозвідувальні роботи, другий — організацію видобутку та збагачення руди до концентрату, включно з будівництвом шахти та гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК).

Про ділянку "Добра"

Ділянка "Добра" — це велике родовище літієвих руд у Кіровоградській області України, поблизу Добровеличківки. Ділянка займає площу близько 1700 га, є одним з найбільших таких родовищ в Україні, що містить окрім літію також інші цінні метали, як-от (рубідій, цезій, ніобій, тантал, берилій, олово та золото).

Раніше повідомлялося, що Україна віддає розробку великого родовища літію "Добра" у Кіровоградській області консорціуму, серед інвесторів якого є друг президента США Дональда Трампа Рональд Лаудер.

Згідно з постановою Кабміну, мінімальний обсяг інвестицій у геологорозвідку становить 12 млн доларів. У разі переходу до промислового видобутку інвестор має вкласти щонайменше 167 млн доларів. Загалом угода передбачає не менше 179 млн доларів інвестицій. Вимоги охоплюють розвідку, запуск видобутку, збагачення сировини, екологічні проекти та соціальний розвиток регіону.

У межах угоди передбачається геологічне вивчення, видобуток і збагачення таких корисних копалин: літію, ніобію, олова, рубідію, танталу, цезію, берилію, вольфраму та золота.