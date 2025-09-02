Опубліковано умови конкурсу на родовище "Добра", де можуть видобувати літій, золото і ще сім копалин

Кабінет міністрів оприлюднив постанову, якою затверджено умови конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції у межах родовища "Добра" у Кіровоградській області. Вона передбачає можливість видобутку дев'яти корисних копалин, зокрема літію й золота.

Про це пише Delo.ua з посиланням на документ.

Саме рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду ще 27 серпня. Того ж дня Мінекономіки перерахувало головні вимоги до інвесторів. В оприлюдненій недавно постанові про них йдеться більш детально.

Учасники конкурсу та умови подання заявок

До участі у конкурсі допускаються громадяни України, іноземці, особи без громадянства, а також українські та іноземні юридичні особи чи їх об’єднання, створені в Україні або за її межами. Подавати заявки можуть як окремі учасники, так і об’єднання юросіб, за умови наявності достатніх фінансово-економічних і технічних ресурсів, а також підтвердженого досвіду роботи у галузі.

До участі не допускаються резиденти держав-агресорів, компанії з юрисдикцій під санкціями та надрокористувачі, які порушують свої зобов’язання.

Пропозиція оформлюється у письмовій чи електронній формі та має містити інформацію про учасника, досвід у надрокористуванні, фінансові ресурси, програму робіт, інвестиційні зобов’язання, заходи з екологічної безпеки та плани соціального розвитку. За участь у конкурсі передбачено внесок у розмірі 500 тис. грн.

Як будуть оцінювати заявки

Заявки учасників розглядатиме Міжвідомча комісія з організації укладення угоди про розподіл продукції (УРП). Оцінювання здійснюється протягом місяця за дев’ятьма критеріями, кожен з яких може дати певну кількість балів. Найбільше – 30 балів – можна отримати за пропозиції щодо розподілу продукції на користь держави. Для визначення переможця враховується підсумкова оцінка за всіма критеріями. Максимально можлива – 100 балів.

Розподіл продукції і державна частка

Уся продукція, видобута в межах проєкту, до моменту її розподілу між державою та інвестором вважається власністю держави. Інвестор може отримати компенсацію витрат за рахунок компенсаційної продукції, але її обсяг не може перевищувати 70% від загального видобутку до повного відшкодування вкладених коштів.

Частка держави у прибутковій продукції встановлюється на рівні:

не менше 4%, якщо витрати інвестора, що підлягають відшкодуванню у податковому періоді, перевищують граничну величину компенсаційної продукції;

не менше 6%, якщо гранична величина компенсаційної продукції перевищує такі витрати.

Характеристика ділянки та і нвестиційні зобов’язання

Ділянка "Добра" розташована в межах Кіровоградської області, площа – 17,07 кв. км, дозволена глибина користування – до 1000 м.

Згідно з постановою Кабміну, мінімальний обсяг інвестицій у геологорозвідку становить 12 млн доларів. У разі переходу до промислового видобутку інвестор має вкласти щонайменше 167 млн доларів. Загалом угода передбачає не менше 179 млн доларів інвестицій. Вимоги охоплюють розвідку, запуск видобутку, збагачення сировини, екологічні проекти та соціальний розвиток регіону.

У межах угоди передбачається геологічне вивчення, видобуток і збагачення таких корисних копалин: літію, ніобію, олова, рубідію, танталу, цезію, берилію, вольфраму та золота.

Зазначимо, що промисловий видобуток золота в Україні практично не здійснюється. За оцінками Держгеонадр, прогнозні ресурси золота становлять близько 3 тис. тонн. Основними перепонами для запуску видобутку є недостатня розвіданість надр, складність технологій збагачення та значні інвестиційні витрати.

Термін угоди і строки конкурсу

Контракт із переможцем конкурсу укладається на 50 років. Він передбачає право держави контролювати виконання зобов’язань і змінювати умови у випадку порушень.

Заявки приймаються протягом трьох місяців із моменту публікації оголошення. Після завершення розгляду уряд підпише угоду з переможцем.

Нагадаємо, минулого тижня міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, відповідаючи на питання Delo.ua, повідомив, що ірландська видобувна компанія TechMet, яка частково належить уряду США, зацікавлена в реалізації проєкту з розробки літієвого родовища на Кіровоградщині.