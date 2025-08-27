Угода про копалини зі США: Україна оголошує конкурс на родовище літію "Добра" у Кіровоградській області

На позачерговому засіданні уряду ухвалили важливе рішення для розвитку сектору корисних копалин та залучення інвестицій в Україну, а саме оголосили конкурс на розробку літієвого родовища “Добра” в Кіровоградській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, уряд оголосив конкурс на укладення угоди про розподіл продукції на родовищі "Добра" у Кіровоградській області.

Свириденко наголосила, що ділянка містить значні запаси літію, який має стратегічне значення для енергетики та технологій.

"Ми очікуємо інвестора, який забезпечить не лише видобуток, але й розвиток виробництв з доданою вартістю в Україні. Наступні кроки: публікація оголошення протягом двох місяців, три місяці для прийому заяв, далі — визначення переможця", - підкреслила очільниця уряду.

Про надра та видобуток літію

За інформацією The New York Times, Україна розпочала підготовку до проведення тендеру на розробку великого літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області. Це рішення стало першим практичним кроком після підписання угоди зі США щодо стратегічного партнерства у сфері критично важливих корисних копалин.

У межах домовленостей планується залучення приватних інвесторів до спільного використання українських надр для зміцнення ланцюгів постачання сировини, необхідної для енергетичного переходу та розвитку електромобільності.

Цей проєкт також потенційно може увійти до портфеля Українсько-американського фонду відбудови як пілотна ініціатива спільного інвестування. У контексті глобального переходу до зеленої енергетики та розвитку електромобільності, залучення інвестицій у видобуток літію відкриває нові можливості для інтеграції України у світові виробничі ланцюги.

Україна та США готуються до першого засідання інвестфонду з відбудови

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. А 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску Українсько-американського інвестиційного фонду — нового механізму для залучення інвестицій у відновлення та розвиток української економіки.

Перше засідання ради директорів Українсько-американського інвестфонду заплановано на вересень. Протягом наступних півтора року планується реалізувати перші три проєкти.

У вересні 2025 року до України приїде делегація із США, яка шукатиме інвестиційні проєкти для наповнення Українсько-американського фонду відбудови.