Інвесторам відкривають доступ до надр: літієвий проєкт "Добра" готують до конкурсу

Україна готується оголосити конкурс на розробку літієвого родовища “Добра” в Кіровоградській області. Проєкт може стати пілотним у межах співпраці з Американсько-українським фондом відбудови.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення першої віце-прем'єр-міністерки України, міністерки економіки Юлії Свириденко.

Літієвий проєкт готують до конкурсу

В Україні триває підготовка до нових прозорих конкурсів на розробку стратегічних родовищ корисних копалин.

Зокрема, відбулося чергове засідання Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП). Цей орган відповідає за підготовку та погодження угод, організацію конкурсів і контроль їхнього виконання відповідно до чинного законодавства.

Серед напрямів, які наразі розглядає комісія, — перспективне літієве родовище "Добра" у Кіровоградській області. Робоча група вивчає звернення щодо його розробки. У разі дотримання усіх вимог, вже на наступному засіданні може бути розпочата процедура оголошення відкритого конкурсу для інвесторів, заявила Свириденко.

Цей проєкт також потенційно може увійти до портфеля Американсько-українського фонду відбудови як пілотна ініціатива спільного інвестування. У контексті глобального переходу до зеленої енергетики та розвитку електромобільності, залучення інвестицій у видобуток літію відкриває нові можливості для інтеграції України у світові виробничі ланцюги.

"Звісно, до оголошення конкурсу ще потрібен час, низка протокольних рішень. Але ми цілеспрямовано готуємо конкретні інвестиційні проєкти і рішення", - підсумувала Свириденко.

Про надра та видобуток літію

За інформацією The New York Times, Україна розпочала підготовку до проведення тендеру на розробку великого літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області. Це рішення стало першим практичним кроком після підписання угоди зі США щодо стратегічного партнерства у сфері критично важливих корисних копалин.

У межах домовленостей планується залучення приватних інвесторів до спільного використання українських надр для зміцнення ланцюгів постачання сировини, необхідної для енергетичного переходу та розвитку електромобільності.

Угода зі США про надра

Нагадаємо, 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. 7 травня комітет Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини.

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. А 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.

13 квітня Україна підписала дві додаткові угоди з американською стороною щодо створення спільного фонду із розробки корисних копалин.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску Американсько-українського Інвестиційного фонду — нового механізму для залучення інвестицій у відновлення та розвиток української економіки.

Основні положення угоди: