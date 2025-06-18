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Інвесторам відкривають доступ до надр: літієвий проєкт "Добра" готують до конкурсу
Україна готується оголосити конкурс на розробку літієвого родовища “Добра” в Кіровоградській області. Проєкт може стати пілотним у межах співпраці з Американсько-українським фондом відбудови.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення першої віце-прем'єр-міністерки України, міністерки економіки Юлії Свириденко.
Літієвий проєкт готують до конкурсу
В Україні триває підготовка до нових прозорих конкурсів на розробку стратегічних родовищ корисних копалин.
Зокрема, відбулося чергове засідання Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП). Цей орган відповідає за підготовку та погодження угод, організацію конкурсів і контроль їхнього виконання відповідно до чинного законодавства.
Серед напрямів, які наразі розглядає комісія, — перспективне літієве родовище "Добра" у Кіровоградській області. Робоча група вивчає звернення щодо його розробки. У разі дотримання усіх вимог, вже на наступному засіданні може бути розпочата процедура оголошення відкритого конкурсу для інвесторів, заявила Свириденко.
Цей проєкт також потенційно може увійти до портфеля Американсько-українського фонду відбудови як пілотна ініціатива спільного інвестування. У контексті глобального переходу до зеленої енергетики та розвитку електромобільності, залучення інвестицій у видобуток літію відкриває нові можливості для інтеграції України у світові виробничі ланцюги.
"Звісно, до оголошення конкурсу ще потрібен час, низка протокольних рішень. Але ми цілеспрямовано готуємо конкретні інвестиційні проєкти і рішення", - підсумувала Свириденко.
Про надра та видобуток літію
За інформацією The New York Times, Україна розпочала підготовку до проведення тендеру на розробку великого літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області. Це рішення стало першим практичним кроком після підписання угоди зі США щодо стратегічного партнерства у сфері критично важливих корисних копалин.
У межах домовленостей планується залучення приватних інвесторів до спільного використання українських надр для зміцнення ланцюгів постачання сировини, необхідної для енергетичного переходу та розвитку електромобільності.
Угода зі США про надра
Нагадаємо, 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. 7 травня комітет Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини.
8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. А 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.
13 квітня Україна підписала дві додаткові угоди з американською стороною щодо створення спільного фонду із розробки корисних копалин.
23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску Американсько-українського Інвестиційного фонду — нового механізму для залучення інвестицій у відновлення та розвиток української економіки.
Основні положення угоди:
- Повна власність і контроль залишаються за Україною. Всі ресурси на українській території та в територіальних водах належать Україні. Саме Київ визначає, де і що видобувати.
- Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50, тож жодна зі сторін не матиме переважного голосу.
- Національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями — вони й далі належатимуть Україні. Зокрема, це стосується "Укрнафти" чи "Енергоатому".
- Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США.
- Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України, а отже не змінює її євроінтеграційний курс.
- Фонд наповнюватиметься доходами лише з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до фонду.
- Законодавчі зміни — лише точкові. Для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж угоду має ратифікувати Верховна Рада.
- Фонд підтримується урядом США через Міжнародну фінансову корпорацію розвитку США (DFC), яке допомагатиме залучати інвестиції та технології в Україну від фондів і компаній з різних країн.
- Угода надає податкові гарантії. Так, доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.