Україна розпочинає тендери на видобуток літію в рамках угоди зі США - NYT

Понад місяць після підписання угоди зі США, Україна робить перші кроки для її реалізації, готуючи запуск видобутку літію на великому державному родовищі “Добра” у центральній Україні. Уряд схвалив початок підготовки тендерних процедур для приватних інвесторів, що стане першим проектом у межах домовленостей із США щодо спільного використання запасів корисних копалин.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення New York Times.

Україна готується до запуску видобутку літію

Понад місяць тому Україна уклала важливу угоду, яка передбачає надання Сполученим Штатам частки в її запасах корисних копалин. Нині Київ прагне продемонструвати адміністрації Трампа, що ця домовленість здатна принести швидкі та відчутні результати.

У понеділок було ухвалено перші кроки, що дозволять приватним інвесторам розпочати видобуток на великому державному родовищі літію, повідомили двоє урядовців. Цей проект стане першим, який отримає офіційний дозвіл у рамках підписаної угоди.

Уряд також затвердив початок роботи над рекомендаціями для проведення тендерів серед компаній, які бажають займатися видобутком літію на родовищі "Добра", розташованому в центральній Україні. За словами чиновників, які попросили не називати їхні імена через чутливість питання, це одне з найбільших вітчизняних родовищ літію — критично важливої сировини для виробництва електричних акумуляторів.

Серед потенційних учасників тендеру — консорціум інвесторів, до якого входять енергетична інвестиційна компанія TechMet, частково пов’язана з урядом США, та мільярдер Рональд С. Лаудер, близький до президента Трампа. Вони вже давно виявляють інтерес до літієвого родовища "Добра" і наприкінці 2023 року закликали президента Зеленського розпочати тендер.

За угодою, половина доходів від видобутку корисних копалин в Україні йтиме до спільного інвестиційного фонду США та України для реінвестицій в українську економіку, при цьому США отримують свою частку. Трамп позиціонував угоду як компенсацію за допомогу США Україні під час війни.

Підготовка рекомендацій для тендеру триватиме кілька тижнів, і уряд ще може вирішити не розпочинати процес. Офіційних коментарів щодо рішення поки немає, але воно свідчить про прагнення України показати Трампу прогрес у виконанні угоди на тлі побоювань щодо можливої втрати підтримки США через затягування переговорів про мир із Росією.

Про корисні копалини

Сполучені Штати зацікавлені у використанні українських корисних копалин для зменшення залежності від Китаю, який контролює світові поставки і застосовує експортні обмеження як тиск у торгівлі з США. Україна має великі запаси критично важливих мінералів, зокрема літію, графіту та титану, що робить її ключовим гравцем у цій сфері.

Втім, експерти попереджають, що реалізація проєктів видобутку займе багато років через застарілі дослідження, пошкоджену інфраструктуру та ризики, пов’язані з війною та корупцією. Інвестори віддають перевагу угодам про розподіл продукції, які забезпечують довгострокову стабільність та податкові пільги.

Україна вже розпочала тендерний процес для літієвого родовища Добра саме в рамках таких угод. Для швидшого прибутку уряд пропонує залучати інвестиції також у оборонну промисловість, що активно розвивається і має потенціал для зміцнення спільного інвестиційного фонду з США.