Угода про корисні копалини: стартував спільний інвестиційний фонд України та США

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску Американсько-українського Інвестиційного фонду — нового механізму для залучення інвестицій у відновлення та розвиток української економіки. Фонд стане ключовим інструментом залучення інвестицій у відновлення та розвиток української економіки.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Інвестфонд США–Україна розпочав роботу

Після обміну дипломатичними нотами та підписання угод між Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC) і українською Агенцією з державно-приватного партнерства, фонд почав роботу.

Його мета — підтримка економічного відновлення України шляхом спільного інвестування у стратегічні проєкти: видобуток корисних копалин, енергетика, розвиток портів та інфраструктури.

Як зазначила перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко, ця угода є кроком до поглиблення партнерства зі США та створення рівноправної співпраці заради відновлення країни.

Крім того, Фонд сприятиме зв’язкам українських компаній з потенційними інвесторами у ресурси, включаючи DFC. Фонд працюватиме без обмеження в часі, але кожні 10 років партнери переглядатимуть його результати.

Ключові положення угоди

Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, яка передбачає майбутню співпрацю у видобутку корисних копалин.

Основні положення: