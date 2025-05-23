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Угода про корисні копалини: стартував спільний інвестиційний фонд України та США
23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску Американсько-українського Інвестиційного фонду — нового механізму для залучення інвестицій у відновлення та розвиток української економіки. Фонд стане ключовим інструментом залучення інвестицій у відновлення та розвиток української економіки.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
Інвестфонд США–Україна розпочав роботу
Після обміну дипломатичними нотами та підписання угод між Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC) і українською Агенцією з державно-приватного партнерства, фонд почав роботу.
Його мета — підтримка економічного відновлення України шляхом спільного інвестування у стратегічні проєкти: видобуток корисних копалин, енергетика, розвиток портів та інфраструктури.
Як зазначила перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко, ця угода є кроком до поглиблення партнерства зі США та створення рівноправної співпраці заради відновлення країни.
Крім того, Фонд сприятиме зв’язкам українських компаній з потенційними інвесторами у ресурси, включаючи DFC. Фонд працюватиме без обмеження в часі, але кожні 10 років партнери переглядатимуть його результати.
Ключові положення угоди
Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, яка передбачає майбутню співпрацю у видобутку корисних копалин.
Основні положення:
- Повна власність і контроль залишаються за Україною. Всі ресурси на українській території та в територіальних водах належать Україні. Саме Київ визначає, де і що видобувати.
- Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50, тож жодна зі сторін не матиме переважного голосу.
- Національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями — вони й далі належатимуть Україні. Зокрема, це стосується "Укрнафти" чи "Енергоатому".
- Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США.
- Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України, а отже не змінює її євроінтеграційний курс.
- Фонд наповнюватиметься доходами лише з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до фонду.
- Законодавчі зміни — лише точкові. Для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж угоду має ратифікувати Верховна Рада.
- Фонд підтримується урядом США через Міжнародну фінансову корпорацію розвитку США (DFC), яке допомагатиме залучати інвестиції та технології в Україну від фондів і компаній з різних країн.
- Угода надає податкові гарантії. Так, доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.