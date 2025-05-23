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Соглашение о полезных ископаемых: стартовал общий инвестиционный фонд Украины и США
23 мая Украина и США официально завершили все процедуры по запуску Американско-украинского Инвестиционного фонда — нового механизма для привлечения инвестиций в восстановление и развитие украинской экономики. Фонд станет ключевым инструментом привлечения инвестиций в восстановление и развитие украинской экономики.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Инвестфонд США-Украина начал работу
После обмена дипломатическими нотами и подписания соглашений между Международной финансовой корпорацией развития США (DFC) и украинским Агентством по государственно-частному партнерству фонд начал работу.
Его цель — поддержка экономического восстановления Украины путем совместного инвестирования в стратегические проекты: добыча полезных ископаемых, энергетика, развитие портов и инфраструктуры.
Как отметила первый вице-премьер Юлия Свириденко, это соглашение является шагом к углублению партнерства с США и созданию равноправного сотрудничества ради восстановления страны.
Кроме того, Фонд будет способствовать связям украинских компаний с потенциальными инвесторами в ресурсы, включая DFC. Фонд будет работать без ограничения во времени, но каждые 10 лет партнеры будут пересматривать его результаты.
Ключевые положения соглашения
Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.
Основные положения:
- Полная собственность и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на украинской территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно Киев определяет, где и что добывать.
- Равноправное партнерство. Фонд создается 50/50, так что ни одна из сторон не будет иметь преимущественного голоса.
- Национальная собственность защищена. Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями — они будут и дальше принадлежать Украине. В частности, это касается "Укрнафты" или "Энергоатома".
- Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США.
- Документ согласовывается с национальным законодательством и не противоречит никаким международным обязательствам Украины, а значит, не изменяет ее евроинтеграционный курс.
- Фонд будет наполняться доходами только по новым лицензиям. Речь идет о 50% от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в фонд.
- Законодательные изменения — только точечные. Для функционирования фонда предусмотрено только внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же соглашение должно ратифицировать Верховная Рада.
- Фонд поддерживается правительством США через Международную финансовую корпорацию развития США (DFC), помогающую привлекать инвестиции и технологии в Украину от фондов и компаний из разных стран.
- Соглашение предоставляет налоговые гарантии. Так, доходы и взносы фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.