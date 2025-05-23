Соглашение о полезных ископаемых: стартовал общий инвестиционный фонд Украины и США

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры по запуску Американско-украинского Инвестиционного фонда — нового механизма для привлечения инвестиций в восстановление и развитие украинской экономики. Фонд станет ключевым инструментом привлечения инвестиций в восстановление и развитие украинской экономики.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Инвестфонд США-Украина начал работу

После обмена дипломатическими нотами и подписания соглашений между Международной финансовой корпорацией развития США (DFC) и украинским Агентством по государственно-частному партнерству фонд начал работу.

Его цель — поддержка экономического восстановления Украины путем совместного инвестирования в стратегические проекты: добыча полезных ископаемых, энергетика, развитие портов и инфраструктуры.

Как отметила первый вице-премьер Юлия Свириденко, это соглашение является шагом к углублению партнерства с США и созданию равноправного сотрудничества ради восстановления страны.

Кроме того, Фонд будет способствовать связям украинских компаний с потенциальными инвесторами в ресурсы, включая DFC. Фонд будет работать без ограничения во времени, но каждые 10 лет партнеры будут пересматривать его результаты.

Ключевые положения соглашения

Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.

Основные положения: