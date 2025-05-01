Україна та США підписали угоду про корисні копалини: ключові положення

Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, яка передбачає майбутню співпрацю у видобутку корисних копалин.

Про це повідомила перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона підписала угоду разом міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Згідно неї Київ та Вашингтон створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в Україну.

"Ми сформували версію угоди, що передбачає взаємовигідні умови для обох держав. Це угода в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні й визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу. Угода в якій США відзначають свою відданість питанням української безпеки, відновлення і реконструкції", - наголосила Свириденко.

Ключові положення угоди

Міністерка також розповіла, якими є ключові положення угоди.

Повна власність і контроль залишаються за Україною. Всі ресурси на українській території та в територіальних водах належать Україні. Саме Київ визначає, де і що видобувати. Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50, тож жодна зі сторін не матиме переважного голосу. Національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями — вони й далі належатимуть Україні. Зокрема, це стосується "Укрнафти" чи "Енергоатому". Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України, а отже не змінює її євроінтеграційний курс. Фонд наповнюватиметься доходами лише з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення фонду.Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до фонду. Законодавчі зміни — лише точкові. Для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада. Фонд підтримується урядом США через агентство Міжнародну фінансову корпорацію розвитку США (DFC), яке допомагатиме залучати інвестиції та технології в Україну від фондів і компаній з різних країн. Угода надає податкові гарантії. Так, доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.

Як працюватиме Фонд?

Свириденко уточнила, що угода передбачає, що США роблять внесок у Фонд - як у вигляді коштів, так і у вигляді допомоги, наприклад, систем ППО. А Україна вносить 50% доходів державного бюджету від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки. Київ також може робити додаткові внески окрім цього базового, якщо вважатиме за необхідне.

Далі Фонд інвестуватиме у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти й газу, а також в супутню інфраструктуру чи переробку. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно. Фонд може інвестувати лише в Україну.

Київ очікує, що перші 10 років прибутки та надходження Фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну — у нові проєкти чи відбудову. Ці умови обговорять додатково.

У США заявили, що угода демонструє відданість мирному процесу

Як йдеться на сайті міністерства фінансів США, Вашингтон чекає на швидку реалізацію "цього історичного економічного партнерства на благо українського та американського народів".

"Завдяки невтомним зусиллям президента Трампа, спрямованим на забезпечення тривалого миру, я радий оголосити про підписання сьогоднішньої історичної угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною, яка започатковує американсько-український інвестиційний Фонд реконструкції", - прокоментував міністр фінансів США Скотт Бессент.

Він наголосив, що "ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, в центрі якого - вільна, суверенна і процвітаюча Україна в довгостроковій перспективі".

"Президент Трамп задумав це партнерство між американським народом і українським народом, щоб продемонструвати прихильність обох сторін до тривалого миру і процвітання в Україні. І, щоб було зрозуміло, жодній державі чи особі, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не буде дозволено отримати вигоду від відбудови України", - підкреслив Бессент.

Нагадаємо, як розповів премʼєр-міністр Денис Шмигаль, Україна і США домовилися, що в угоді про надра не буде зараховуватися раніше надана допомога від Вашингтона.

Перший проєкт договору, який раніше запропонували США, містив норму, що Україна має вносити кошти від продажу копалин у контрольований американцями фонд до того часу, поки сума не покриє американські витрати на допомогу Києву. Президент США Дональд Трамп без посилань на будь-які джерела називав різні суми "боргу" України: від 500 до 300 млрд доларів.

Україна обґрунтовано наполягала, що вони значно скромніші — 100 млрд, і навіть цей "борг" Київ вписувати в угоду відмовлявся.