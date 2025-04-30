Після угоди з США про копалини Україна підпише ще дві технічні

Уряд готується до підписання угоди про надра зі Сполученими Штатами. Її можуть підписати вже найближчої доби. Однак після цього знадобиться укладення ще двох технічних угод — про створення інвестиційного фонду та про його фінансування і наповнення.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми допрацьовуємо уже остаточні деталі з нашими американськими колегами… Як тільки будуть доопрацьовані всі остаточні деталі, найближчим часом, я сподіваюся найближчої доби угода буде підписана, і ми отримаємо перший крок", - зазначив Шмигаль.

За словами прем’єра, всі ключові параметри вже узгоджено, уряд отримав погодження тексту документа в основних міністерствах і готовий у будь-який момент ухвалити рішення після фінального погодження з Вашингтоном.

У рамках майбутнього інвестиційного фонду, який діятиме 10 років, передбачено рівне управління та внески від України і США. Українська сторона надаватиме нові ліцензії та ренту на видобуток корисних копалин, а американська зможе враховувати частину військової допомоги як свій внесок.

Шмигаль додав, що усі ресурси залишатимуться під контролем України. Крім того, сторони домовились про звільнення від оподаткування та мит у межах дії угоди, а також про залучення додаткових міжнародних партнерів та бізнесу.

Прем’єр наголосив, що домовленість не стосується жодних попередніх боргів чи допомоги і не суперечить євроінтеграційному курсу України.

Оновлено о 17:55. Однак, за даними Financial Times, Україна та США зіткнулися з перешкодами "в останню хвилину" перед підписанням рамкової угоди щодо корисних копалин. Тому чи буде вона підписана протягом доби, досі не відомо.

17 квітня Україна та США підписали меморандум про економічне партнерство, який відкрив шлях до реалізації угоди про корисні копалини та подальшої співпраці в інвестиційній сфері.

також зауважимо, що представники України та США провели 11 квітня "напружені" переговори, присвячені ініціативі Вашингтона щодо отримання доступу до мінеральних ресурсів України.

Як писав Reuters, переговори відзначалися "антагоністичним" тоном, а шанси на прорив були мінімальними через розширену та "максималістичну" пропозицію з боку адміністрації президента Дональда Трампа.