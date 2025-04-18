Україна та США підписали меморандум щодо угоди про корисні копалини: що він означає

17 квітня Україна та США підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду щодо майбутньої співпраці у видобутку корисних копалин.

Про це повідомила перша віцепремʼєр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Меморандум для угоди про економічне партнерство

Підписання меморандуму відбулося онлайн. З української сторони документ підписала Свириденко, а з американської — міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Сьогодні зробили крок до спільної зі США угоди про економічне партнерство. Україна і Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам", - наголосила Свириденко.

Міністерка розповіла, що наразі готують створення фонду інвестицій у відбудову України, а відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та США. Це є метою документа.

"Важливо, що ми підтверджуємо нашими домовленостями прагнення американського народу інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну", - зауважила Свириденко.

Вона додала, що попереду фіналізація тексту угоди, її підписання, а згодом - ратифікація парламентами.

Своєю чергою голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що парламент затвердить угоду тільки у випадку, якщо там не буде нарахованих Україні "заднім числом" боргів, умови будуть взаємовигідними, а депутати отримають всі відповіді щодо надання надійних гарантій безпеки нашій державі.

Зауважимо, меморандум не є угодою. Підписаний документ підтверджує наміри укласти повну угоду у майбутньому

Президент України Володимир Зеленський раніше анонсував, що сторони підпишуть меморандум 17 квітня у онлайн-режимі. У свою чергу президент США Дональд Трамп повідомив, що країни укладуть угоду щодо надр 24 квітня.

Україна та США провели "напружені" переговори про копалини

Представники України та США провели 11 квітня "напружені" переговори, присвячені ініціативі Вашингтона щодо отримання доступу до мінеральних ресурсів України.

Як писав Reuters, переговори відзначалися "антагоністичним" тоном, а шанси на прорив були мінімальними через розширену та "максималістичну" пропозицію з боку адміністрації президента Дональда Трампа.

Останній проєкт угоди передбачає надання Сполученим Штатам привілейованого доступу до українських родовищ корисних копалин. Крім того, Україна має передавати всі доходи від експлуатації своїх природних ресурсів — як державними, так і приватними компаніями — до спільного інвестиційного фонду.

Однією з найбільш суперечливих умов угоди є вимога, аби Міжнародна фінансова корпорація розвитку США отримала контроль над газопроводом, яким російський "Газпром" транспортує газ через Україну до країн ЄС.

Українська сторона вже залучила міжнародну юридичну компанію Hogan Lovells як зовнішнього радника у переговорах щодо цієї угоди. Уряд виділив 113 млн грн на консультаційні послуги для підготовки проєкту угоди про корисні копалини між Україною та США.