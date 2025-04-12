Україна та США провели переговори про копалини: які результати

Представники США та України провели у п’ятницю не надто вдалі переговори, присвячені ініціативі Вашингтона щодо отримання доступу до мінеральних ресурсів України.

Про це пише Reuters.

За даними джерела агентства, переговори відзначалися "антагоністичним" тоном, а шанси на прорив були мінімальними через розширену та "максималістичну" пропозицію з боку адміністрації президента Дональда Трампа.

Останній проєкт угоди передбачає надання Сполученим Штатам привілейованого доступу до українських родовищ корисних копалин. Крім того, Україна має передавати всі доходи від експлуатації своїх природних ресурсів — як державними, так і приватними компаніями — до спільного інвестиційного фонду.

Пропозиція викликала напруженість з української сторони, зокрема через відсутність у документі будь-яких безпекових гарантій з боку США. Безпека та підтримка у протистоянні російській агресії є головним пріоритетом Києва, який втратив близько 20% своєї території через війну.

За словами джерела, однією з найбільш суперечливих умов угоди є вимога, аби Міжнародна фінансова корпорація розвитку США отримала контроль над газопроводом, яким російський "Газпром" транспортує газ через Україну до країн ЄС.

Українська сторона вже залучила міжнародну юридичну компанію Hogan Lovells як зовнішнього радника у переговорах щодо цієї угоди. Уряд виділив 113 млн грн на консультаційні послуги для підготовки проєкту угоди про корисні копалини між Україною та США.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію, заявив, що будь-яка домовленість у сфері мінеральних ресурсів має бути взаємовигідною та сприяти модернізації країни. Він також наголосив, що Україна не погодиться на умови, які не враховують її національних інтересів.

Очікується, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та інші високопосадовці відвідають Вашингтон у другій половині квітня для участі у зустрічах Міжнародного валютного фонду та Світового банку. 25 квітня також запланована спеціальна міністерська зустріч, присвячена Україні.

Згідно з повідомленням, на тлі цих подій адміністрація Дональда Трампа, за повідомленнями, вбачає в угоді не лише економічний інтерес, а й політичний інструмент — як частину потенційної угоди щодо припинення війни та повернення Києву багатомільярдної військової допомоги, яку Вашингтон затримує.

Додамо, раніше міністерка економіки Юлія Свириденко розповідала, що Україна збирає технічну групу для переговорів, визначає "червоні лінії" та основні принципи.