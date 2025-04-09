Угода про копалини з США: з бюджету витратять113 млн грн на консультаційні послуги

Уряд виділив 113 млн грн на консультаційні послуги для підготовки проєкту угоди про корисні копалини між Україною та США.

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Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів №316 від 8 квітня 2025 року.

Згідно нього, з резервного фонду державного бюджету виділять 113 мільйонів гривень на здійснення заходів, пов’язаних із наданням консультаційних послуг для підготовки проєкту угоди щодо створення спільного Інвестиційного фонду відбудови з США.

Так, Міністерству економіки виділяють 59 млн грн, а Міністерству юстиції — 54 млн гривень.

Ці два відомства зобов’язали забезпечити до 15 квітня 2025 року залучення консультантів, які мають досвід надання консультативних послуг з управління державним боргом та здійснення державних зовнішніх запозичень, а також консультантів провідних міжнародних юридичних компаній до підготовки переговорних позицій України щодо укладення угоди зі США.

Українська делегація їде до США на переговори

Раніше Bloomberg повідомляв, що 11-12 квітня українська делегація проведе у Вашингтоні технічні консультації з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про корисні копалини між Україною та США. Посилаючись на власні джерела, видання писало, що для супроводу переговорів уряд залучив міжнародну юридичну компанію.

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що для супроводу переговорного процесу оберуть одну з провідних юридичних компаній.

Перша віце-прем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що ще не обрано юридичну фірму для укладення стратегічної угоди зі США про надра. Проте, за її словами, це має бути визначено цього тижня. Вона також додала, що українська делегація відбуде до США після того, як буде сформовано команди, президент Володимир Зеленський погодить основні перемовні позиції та будуть відповідні директиви. Водночас конкретних дат вона не назвала

Раніше Свириденко розповідала, що Україна збирає технічну групу для переговорів, визначає "червоні лінії" та основні принципи.

"Те, що ми маємо зараз, - це документ, який відображає позицію юридичної групи Мінфіну США... Це не остаточна версія, це не спільна позиція", - наголошувала вона.