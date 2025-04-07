Українська делегація їде до США на переговори щодо угоди про надра: деталі

Цього тижня українська делегація вирушить до Вашингтону для переговорів щодо проєкту угоди про корисні копалини між Україною та США.

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Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністр, очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко в інтерв'ю Associated Press.

За її словами, Україна збирає технічну групу для переговорів, визначає "червоні лінії" та основні принципи.

Що Україна буде оскаржити на майбутніх переговорах

Свириденко зазначила, що проєкт угоди з боку США підтверджує намір створити фонд або спільно інвестувати у видобуток корисних копалин. Наразі в українському уряді стримано коментують зміст запропонованого документу.

"Те, що ми маємо зараз, - це документ, який відображає позицію юридичної групи Мінфіну США... Це не остаточна версія, це не спільна позиція", - підкреслила Свириденко.

Очільниця Мінекономіки уточнила, що наразі існує більш деталізований документ, що описує створення фонду. Так, в останній версії проекту викладено ідеї американських радників щодо структури та функціонування фонду. Однак залишається невизначеність щодо ролі України в його управлінні, і аналітики, які ознайомилися з документом, вважають, що участь Києва в управлінні фондом буде мінімальною. Саме це Україна сподівається оскаржити на майбутніх переговорах, спираючись на попередньо узгоджену рамкову угоду.

Свириденко повідомила, що до складу української делегації увійдуть представники Мінекономіки, МЗС, Мінфіну, Мін’юсту.

"Зрозуміло, що повні параметри цієї угоди не можуть обговорюватися в інтернеті. Нам потрібно сісти з командами та продовжити розмову особисто. Це знаменує собою новий етап у відносинах зі США — етап, який вимагає досвіду в багатьох сферах. Зрештою все вирішиться в ході переговорів", - переконана Свириденко.

Ключові пункти нової угоди

У ЗМІ з’явилася інформація, що адміністрація президента США Дональда Трампа повернула до угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку Штати надали після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

28 березня Володимир Зеленський повідомив, що США надали Україні абсолютно новий проєкт угоди щодо корисних копалин, який кардинально відрізняється від попереднього варіанту. Але Україна не визнаватиме вже надану американську військову допомогу боргом.

Натомість Трамп заявив, що Зеленський хоче відмовитися від важливої ​​угоди щодо корисних копалин, і пригрозив "значними проблемами" у разі прийняття такого рішення.

Раніше нардеп Ярослав Железняк оприлюднив основні положення нової угоди, зазначивши, що це не фінальний документ і його ще може бути змінено. За словами нардепа, угода передбачає:

створення органу управління з п’яти осіб, де троє представників США матимуть право вето.

угода безстрокова, охоплює всю територію України та передбачає видобуток усіх існуючих і нових копалин як державними, так і приватними компаніями.

внеском США у реалізацію угоди вважається допомога, надана Україні з 2022 року. Всі кошти фонду одразу конвертуватимуться у валюту і виводитимуться за кордон, а якщо Україна не отримає передбачені виплати, уряд буде змушений компенсувати їх.

Якщо угода буде прийнята, пише Bloomberg, то вона надасть США величезні повноваження контролювати інвестиції в Україну в проєкти, включаючи дороги та залізниці, порти, шахти, нафту і газ, а також видобуток найважливіших корисних копалин. Угода надасть США першу претензію на прибутки, перераховані в спеціальний інвестиційний фонд реконструкції, який буде контролюватись Вашингтоном.