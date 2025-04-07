Украинская делегация едет в США на переговоры по соглашению о недрах: детали

На этой неделе украинская делегация отправится в Вашингтон для переговоров по проекту соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

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Об этом сообщила первый вице-премьер-министр, глава Минэкономики Юлия Свириденко в интервью Associated Press.

По ее словам, Украина собирает техническую группу для переговоров, определяет красные линии и основные принципы.

Что Украина будет обжаловать на предстоящих переговорах

Свириденко отметила, что проект соглашения со стороны США подтверждает намерение создать фонд или совместно инвестировать в добычу полезных ископаемых. В настоящее время в украинском правительстве сдержанно комментируют содержание предложенного документа.

"То, что мы имеем сейчас — это документ, отражающий позицию юридической группы Минфина США... Это не окончательная версия, это не общая позиция", — подчеркнула Свириденко.

Глава Минэкономики уточнила, что в настоящее время существует более детализированный документ, описывающий создание фонда. Так, в последней версии проекта изложены идеи американских советников по структуре и функционированию фонда. Однако остается неопределенность относительно роли Украины в его управлении, и ознакомившиеся с документом аналитики считают, что участие Киева в управлении фондом будет минимальным. Именно это Украина надеется обжаловать на предстоящих переговорах, опираясь на предварительно согласованное рамочное соглашение.

Свириденко сообщила, что в состав украинской делегации войдут представители Минэкономики, МИД, Минфина, Минюста.

"Понятно, что полные параметры этого соглашения не могут обсуждаться в интернете. Нам нужно сесть с командами и продолжить разговор лично. Это знаменует собой новый этап в отношениях с США — этап, требующий опыта во многих сферах. В конце концов, все решится в ходе переговоров", — убеждена Свириденко.

Ключевые пункты нового соглашения

В СМИ появилась информация, что администрация президента США Дональда Трампа вернула к соглашению о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую Штаты предоставили после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

28 марта Владимир Зеленский сообщил, что США предоставили Украине совершенно новый проект соглашения по поводу полезных ископаемых, который кардинально отличается от предыдущего варианта. Но Украина не будет признавать уже оказанную американскую военную помощь долгом.

Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от важного соглашения относительно полезных ископаемых, и пригрозил "значительными проблемами" в случае принятия такого решения.

Ранее нардеп Ярослав Железняк обнародовал основные положения нового соглашения, отметив, что это не финальный документ и он еще может быть изменен. По словам нардепа, соглашение предусматривает:

создание органа управления из пяти человек, где трое представителей США будут иметь право вето.

соглашение бессрочно, охватывает всю территорию Украины и предусматривает добычу всех существующих и новых ископаемых как государственными, так и частными компаниями.

вкладом США в реализацию соглашения считается помощь, предоставленная Украине с 2022 года. Все средства фонда будут сразу конвертироваться в валюту и выводиться за границу, а если Украина не получит предусмотренные выплаты, правительство будет вынуждено компенсировать их.

Если сделка будет принята, пишет Bloomberg, она предоставит США огромные полномочия контролировать инвестиции в Украину в проекты, включая дороги и железные дороги, порты, шахты, нефть и газ, а также добычу важнейших полезных ископаемых. Соглашение предоставит США первую претензию на прибыль, перечисленную в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет контролироваться Вашингтоном.