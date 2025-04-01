Фирташ, Коломойский, Ахметов и совладелец АТБ: кто контролирует украинские недра

3 482 действительных специальных разрешения на пользование украинскими недрами имеют 2 268 компаний и 78 физических лиц. Значительная часть спецразрешений сконцентрирована в руках корпоративных групп и лиц, находящихся под санкциями. Например, группа Дмитрия Фирташа владеет разрешениями на добычу титана, ванадия, скандия и циркония, тогда как компании, связанные с Игорем Коломойским, имеют спецразрешения на марганцевые руды.

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Об этом говорится в исследовании YouControl.

Отмечается, что большинство компаний-владельцев таких спецразрешений имеют по одному действительному разрешению, однако есть ряд компаний, где их количество достигает нескольких сотен или десятков. К примеру, государственные АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" имеют наибольшее количество разрешений: 213 и 89 соответственно.

Частный сектор представлен такими крупными игроками, как "СКМ", "Смарт-холдинг", "Западнаядрасервис", "Истван" и "АТБ". В то же время, в структуре собственности 351 компании зафиксировано участие иностранного капитала из 51 страны мира, среди которых лидируют Кипр, Нидерланды, Швейцария и Великобритания.

Значительная часть спецразрешений сконцентрирована в руках корпоративных групп, имеющих влиятельных ключевых лиц или находящихся под санкциями. Например, группа Дмитрия Фирташа владеет разрешениями на добычу титана, ванадия, скандия и циркония, тогда как компании, связанные с Игорем Коломойским, имеют спецразрешения на марганцевые руды.

Кто контролирует украинские критические полезные ископаемые: список компаний

Согласно исследованию, 39 компаний владеют спецразрешениями на 16 из 50 критических полезных ископаемых. Десять из этих компаний являются государственными, включая перешедшее в собственность государства ООО "Демуринский ГОК" в 2023 году. До этого бенефициаром компании был россиянин Михаил Шелков, находящийся под санкциями СНБО.

7 государственных компаний имеют спецразрешение на пользование минералом германием, а ООО "Демуринский ГОК" имеет право на пользование рудами сразу нескольких критических минералов, среди которых ванадий, ниобий, скандий и др.

Имеет спецразрешение на использование 5 из 50 критических минеральных ресурсов АО "Объединенная горно-химическая компания". Государственный пакет акций компании в октябре 2024 года приобрело на аукционе ООО "Цемин Украина", входящее в корпоративную группу "Нексол Холдинг" во главе с Насибом Хасановым.

Так, ключевое лицо корпоративной группы "АТБ" Геннадий Буткевич является бенефициаром:

ООО "Развитие Побужья" (графит);

(графит); ООО "Пержанская рудная компания" (цинк, бериллий);

(цинк, бериллий); ООО "Титан-апатитовая группа" (титан);

(титан); ООО "ЦФР групп" (цирконий).

Партнером Геннадия Буткевича с менее чем 10% долей в уставном капитале вышеупомянутых четырех компаний является Виталий Якименко — ключевое лицо "Группы семьи Якименко". Виталий Якименко является отцом народного депутата от "Слуги народа" Павла Якименко. В состав "Группы семьи Якименко" входят 3 компании, также имеющие спецразрешения на пользование критическими минералами:

ООО "Кольормет Украины" (никель);

(никель); ООО "Майн Экстракшн" (хром);

ООО "Таурус инфинити" (тантал).

Право на пользование ископаемыми, содержащими титан, ванадий, скандий и цирконий, имеют 3 компании из группы подсанкционного бизнесмена Дмитрия Фирташа из "Групп ДФ":

ООО "Валки-Ильменит" (титан, ванадий, скандий, цирконий);

ООО "Междуреченский ГОК" (титан);

ООО "Мотроновский ГОК" (цирконий).

Три компании со спецразрешением на пользование германием входят в состав корпоративной группы "СКМ" Рината Ахметова.

ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь";

ООО "Шахта Белозерская";

ЧАО "Шахтоуправление Покровское", которое также связано с находящейся под санкциями СНБО группой "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского.

Группе "Укрдонивест" Виталия Кропачева принадлежит ООО "Краснолиманское", имеющее разрешение на германий.

ООО ПКФ "Велта" (титановые и циркониевые руды) принадлежит к одноименной группе под руководством Андрея Бродского. В марте 2025 года в состав группы вошло ООО "Велта Минералс" (ранее ООО "Декарт Минералс"), которое также имеет разрешение на титановые руды.

Единственное юрлицо, имеющее разрешение на пользование литиевыми рудами. ООО "Укрлитийдобыча". Бенефициаром компании выступает Сергей Табалов. Он является сыном экснародного депутата Александра Табалова.

ООО "СПИСЬ Украина", которая является частью группы "Онур" с турецким капиталом, активно работающей в дорожном строительстве в Украине, имеет разрешение на графит и ниобиевые руды.

Спецразрешение на использование ископаемых графита получило ЧАО " Завалловский графитовый комбинат ". Около 79% ее акций принадлежат ООО "Графитинвест", 70% которого контролирует австралийская Volt Resources Ltd. Остальные 20% "Графитинвеста" принадлежит словацкой компании Могра С.Р.О., которой поровну владеют Михаил и Остап Костюки.

Специальное разрешение на пользование марганцевыми рудами имеют 3 компании: ООО "Неотехинвест", АО "Марганецкий ГОК" и АО "Покровский ГОК". Последние две входят в так называемый ферросплавный холдинг, контролируемый Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком ("Истван").

Разрешения на месторождения хотят отобрать у нынешних владельцев

Отметим, дискуссия по поводу идеи привлечения США к добыче украинских недр вернула актуальность нескольких важных тем, которые еще до войны исчезли с повестки дня.

"Для того чтобы предоставить разрешение на недропользование его надо иметь. Но не секрет, что за 30 лет все разрешения на коммерчески интересные месторождения уже розданы "почтенным" людям. Настолько "почтенным", что получили их практически безвозмездно", — напомнил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Раде.

Он настаивает на ревизии всех месторождений полезных ископаемых и возвращение их народу. Этот вопрос необходимо решать вне зависимости от интересов США или других партнеров, ведь это интерес народа.

"А уже после его решения, месторождения возможно и целесообразно передать иностранному инвестору из стран-партнеров на взаимовыгодных условиях, но без льгот со справедливой долей от стоимости добытого и желательно потом переработанного в Украине, которое должен получить народ Украины", — убежден Гетманцев.

Напомним, 78% украинских компаний-недропользователей сейчас считают отрасль инвестиционно привлекательной и только 4% придерживаются противоположного мнения, остальные 18% ответить затруднились, свидетельствуют результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации.