Редкоземельные металлы, которые вожделеет Трамп: что и где есть в Украине и сколько это стоит

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет получить от Украины доступ к редкоземельным ресурсам в обмен на продление военной поддержки США. Разведанные запасы полезных ископаемых в Украине оценивают в $15 трлн, но более 70% месторождений приходится на Донецкую, Луганскую и Днепропетровскую области. В то же время, на рынке Украины уже присутствуют западные игроки, а украинское критическое сырье поступает на западные рынки.

"План победы", представленный президентом Украины Владимиром Зеленским в середине октября 2024 года содержал пункт о защите имеющихся в Украине критических ресурсов и совместном инвестировании в добычу и разработку этого сырья. Очевидно, что именно это предложение заинтересовало нового главу Белого дома. Хотя пока не понятно шла речь лишь о редкоземельных элементах, или вообще о критических материалах, которые также очень важны для США.

Геологическая служба США в 2022 году представила список из 50 материалов, имеющих решающее значение для американской безопасности и экономики. Кроме группы редкоземельных элементов в этот перечень входят также марганец, литий, никель, кобальт, графит и титан, запасы которых в Украине достаточно значительны. Однако стоит заметить, что далеко не все эти месторождения сейчас разработаны, а для промышленной добычи таких металлов, как литий или никель, понадобятся дополнительные инвестиции.

Редкоземельные металлы

Так называют группу из 17 химических элементов, включающую лантаноиды, а также скандии и иттрии. Они обладают уникальными свойствами, что делает их критически важными для производства современной электроники. Эти металлы также широко применяются как легирующие добавки в различных сталях и сплавах, в электронных приборах, магнитных материалах и зажигательных смесях, как катализаторы, аккумуляторы водорода, в ядерной технике.

По данным Государственной службы геологии, запасы тантала, ниобия, бериллия обнаружены на шести украинских месторождениях. Запасы тантала и ниобия сосредоточены в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях, а запасы бериллия в Житомирской области.

Разработкой редкоземельных элементов в Украине занимается только одна компания BGV Group Геннадия Буткевича, которая разрабатывает Ястребецкое месторождение на Житомирщине и добывает там циркон-флюоритовые руды. Также эта компания владеет спецразрешением на разработку Пержанского месторождения бериллия, также в Житомирской области. Запасы месторождения составляют 15,3 тыс. т оксида бериллия с содержанием тантала, ниобия, циркония, олова, молибдена, лития и цинка. Кроме того признана перспективной разработка Новополтавского месторождения апатитовых руд, которое находится в оккупированной части Запорожской области, и еще ряд других месторождений.

Стратегическое сырье

В Украине также есть значительные запасы критического сырья или CRM (Critical Raw Materials — критически важное сырье). Этот термин включает уже упомянутые редкоземельные элементы. Но он включает и другое сырье, стратегически важное для многих передовых отраслей от медицины и электроники до оборонной и аэрокосмической отраслей. К такому сырью относятся титан, никель, кобальт, графит и литий.

Украина входит в 10 ведущих стран мира по объемам разведанных запасов титановых руд и обеспечивает более 7% его мировой добычи. На учете Государственной службы геологии и недр находится 28 месторождений ильменита и рутила (титанового сырья). На шести месторождениях сейчас добывают титановую руду, из которой в 2020 году было произведено около 900 тысяч. тонн титанового концентрата.

Добыча титанового сырья в Украине сосредоточена в Житомирской и Днепропетровской областях. В настоящее время в секторе по добыче и переработке титановых руд работают компании "Велта", которую контролирует бизнесмен из Днепра Андрей Бродский и "Объединенная горно-химическая компания", которую Фонд государственного имущества в прошлом году продал азербайджанской компании NEQSOL Holding. Обе компании продают свою продукцию американской компании Chemours. Кроме того, в конце января возобновил работу Межириченский горно-обогатительный комбинат, производящий ильменитовый концентрат в Житомирской области. Предприятие входит в титановый бизнес Дмитрия Фирташа.

Литий в Украине сейчас не добывают, но его доказанные запасы составляют около трети запасов Европы и 3% от мировых залежей. Сейчас в Украине три разведанных и один предварительно изученный литиевые участки, которые находятся в Кировоградской, Запорожской и Донецкой областях.

Украина также входит в первую пятерку в мире по объемам разведанных запасов графита. Разведанные запасы составляют около 19 млн тонн со средним содержанием графита в руде 5-8%. Известно шесть промышленных месторождений из которых эксплуатируется только Заваловское месторождение на Кировоградщине. Месторождение принадлежит австралийской компании Volt Resources, еще в 2023 году договорившейся о поставках графита Минобороны США.

Еще на трех месторождениях в Хмельницкой, Одесской и Кировоградской областях графита идет разведка. Операторами разведывательных работ являются украинская компания BGV Group и турецкая ONUR Group, несколько перспективных рудопроявлений остаются открытыми для лицензирования.

В Украине есть 12 силикатно-никелевых месторождений в Кировоградской и Днепропетровской областях с залежями кобальта с запасами около 9 тыс. т, который можно получать в качестве сопутствующего элемента. Наиболее перспективными для разработки кобальта Капитановское и Прутовское месторождение.

Несмотря на заявления президентов Украины и США, критически важное сырье уже поставляется на американский рынок, а западные компании теоретически могут инвестировать в добычу редкоземельных материалов и критического сырья в Украине. Однако инвесторов сдерживают несоответствие отечественной методики оценки полезных ископаемых мировым стандартам, а также военные риски. В ближайшее время не стоит ожидать выхода на украинский рынок американских добывающих гигантов, но после окончания горячей фазы войны такая вероятность достаточно высока.