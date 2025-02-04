Трамп хочет обменять украинские недра на помощь США

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с Киевом соглашение, по которому Украина будет поставлять Соединенным Штатам нужные для электроники редкоземельные минералы в обмен на американскую помощь.

Об этом сообщает AP.

Трамп хочет обменять украинские редкоземельные элементы в помощь США

Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп на вопрос, как он видит взаимодействие с Украиной, сообщил, что заинтересован в редкоземельных украинских ресурсах.

"Мы говорим Украине: у вас очень ценные редкоземельные ресурсы. Мы хотим, чтобы то, что мы вкладываем, было обеспечено определенными гарантиями. Нам нужна гарантия. Мы передаем им деньги, предоставляем вооружение. Европа не успевает за нами — они должны сравняться. По уровню финансирования они далеко позади. Они должны платить хотя бы наравне с нами, а на самом деле гораздо больше", — подчеркнул Трамп.

Журналисты уточнили эти слова относительно украинских редкоземельных ресурсов, спросив главу Белого дома о том, действительно ли он хочет, чтобы Украина передала их Соединенным Штатам.

"Да. Я хочу гарантии доступа к редкоземельным ресурсам. Мы вкладываем сотни миллиардов долларов. Они имеют отличные запасы редкоземельных металлов, и я хочу гарантии доступа к ним. И они готовы это сделать. Это совершенно очевидно", — подчеркнул Трамп.

Зеленский включил в план победы пункт о редкоземельных ресурсах, рассчитывая на США

Президент Украины Владимир Зеленский включил в план победы пункт о редкоземельных ресурсах, рассчитывая по этому вопросу на США, сообщает "Суспільне".

Источник издания в Офисе президента также добавил, что в то же время ключевым является вопрос безопасности, когда речь идет об использовании редкоземельных ресурсов.

"Чтобы обеспечить использование этих ресурсов, нужно обеспечить безопасность, чтобы россияне не оккупировали земли с этими ресурсами", — прокомментировал собеседник.

Редкоземельные ресурсы в Украине: что известно

Жидкоземельные металлы (ЖЗМ) – это группа из 17 химических элементов, включая лантаноиды, а также скандий и иттрий.

Эти элементы обладают уникальными магнитными, люминесцентными и электрохимическими свойствами, что делает их незаменимыми в современных технологиях, энергетике и оборонной промышленности. Они также важны для производства электромобилей, смартфонов и другой электроники.

Украина владеет значительными запасами РЗМ и других критических минералов и входит в десятку мировых поставщиков минеральных ресурсов, имея около 20 000 месторождений, охватывающих 116 видов минералов. К ним относятся титан, литий, бериллий, марганец, галлий, уран, цирконий, графит, апатит, флюорит и никель.

В Украине залежи редких и редкоземельных металлов расположены в пределах Украинского щита, в частности, в Волынском, Подольском, Центральном, Криворожско-Кременчугском и Приазовском районах.

По оценке Forbes за 2023 год, совокупная стоимость полезных ископаемых в Украине достигает 15 триллионов долларов. Но более 70% от общей суммы приходится на три области — Донецкую, Днепропетровскую и Луганскую.

До полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина была крупным поставщиком стали, титана, лития, галлия, железной руды и марганца в Европу.

Отметим, в конце 2024 года Верховная Рада в целом приняла законопроект №6227 об "Общеукраинской программе развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года".

Как заметил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец, согласно принятому закону, Украина на средства налогоплательщиков будет разведывать ископаемые, а затем определенные месторождения будут отдаваться иностранным юридическим и физическим лицам за бесценок, без полноценных конкурсных процедур. Он прогнозирует, что с молотка уйдут 100 видов уникальных редкоземельных ископаемых, 22 из которых признаны Евросоюзом критическими.