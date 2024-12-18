Полезные ископаемые отдадут иностранцам? Рада приняла программу развития минерально-сырьевой базы

В среду, 18 декабря, Верховная Рада в целом приняла законопроект №6227 об "Общеукраинской программе развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года".

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, документ поддержали 245 нардепов.

Новая программа развития минерально-сырьевой базы: что изменилось

Так, законопроект предусматривает регулирование вопросов, связанных с полезными ископаемыми и компонентами стратегического и критического значения.

Кроме того, документом вносятся изменения в Кодекс Украины о недрах, в частности, по поводу полезных ископаемых, важных для экономики и обороноспособности государства, в рамках реализации реформ, определенных Планом Украины для Ukraine Facility, при финансовой поддержке ЕС в 2024-2027 годах.

Согласно программе наиболее перспективны для геологического изучения и последующих геологических работ указаны такие полезные ископаемые как магний, индий, ванадий, теллур, стронций, мышьяк, сурьма, висмут, галлий, цезий.

Также документ обновляет программу, утвержденную в 2011 году, а именно:

новая редакция разделов I-II ("Общая часть", "Цель Программы") и приложений 2-3;

дополнение новыми разделами, "Пути решения проблемы", "Региональные исследования" и "Государственный мониторинг недр";

обновление задач и мероприятий программы, включая главы "Нетрадиционные углеводороды" и "Подземные воды".

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, государственная программа развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года разрабатывалась как пролонгация предыдущей программы (до 2010 года), а идеология, заложенная в ней, была сформирована в 90-х годах.

Программа финансировалась из бюджета только в объеме 20% от предусмотренных средств. Так, ежегодное финансирование уменьшилось с 1,2 млрд грн в начале ее реализации до 40 млн грн в 2020 году, а подавляющее большинство задач выполнено в объемах, не превышающих 20% от запланированных показателей.

Кроме того, более трети объектов, проведение работ на которых предусматривалось программой, предоставленные частным недропользователям или размещаются на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и Севастополь. Отмечается, что временная оккупация делает невозможным использование природных ресурсов этих территорий для нужд экономики Украины и требует поисков их альтернативных источников.

Действующая редакция программы предусматривала объем финансирования на период 2011-2030 годов за счет средств государственного бюджета в объеме 26,1 млрд. гривен. Предложенная редакция предусматривает объем финансирования на 2025-2030 годы в размере 1,55 млрд. грн.

Полезные ископаемые готовы передать иностранцам?

Как отметил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец, согласно принятому закону, Украина за счет налогоплательщиков будет разведывать ископаемые, а затем определенные месторождения будут отдаваться иностранным юридическим и физическим лицам за бесценок, без полноценных конкурсных процедур.

Он прогнозирует, что с молотка уйдут 100 видов уникальных редкоземельных ископаемых, 22 из которых признаны Евросоюзом критическими.

Волынец отмечает, что немало замечаний к этому проекту закона подала сама юридическая служба парламента. Например, в юридическом управлении Верховной Рады вызвал вопрос предусмотренный законопроектом "одностороннее решение по вмешательству в деятельность органов государственной власти суверенных государств". Так, изменениями в подраздел "Международное сотрудничество" раздела VII Общегосударственной программы предусмотрено, что "центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере геологического изучения и рационального использования недр, также примет участие в деятельности Ассоциации геологических служб государств Европы и Геологической службы США, Канады, Великобритании и других государств. Юристы обращают внимание, что в соответствии со ст. 18 Конституции Украины внешнеполитическая деятельность Украины направлена ​​на обеспечение ее национальных интересов и безопасности путем поддержки мирного и взаимовыгодного сотрудничества с членами международного сообщества по общепризнанным принципам и нормам международного права.

Напомним, 78% украинских компаний-недропользователей сейчас считают отрасль инвестиционно привлекательной и только 4% придерживаются противоположного мнения, остальные 18% ответить затруднились, свидетельствуют результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации,