Виктор Ющенко с партнерами произвели отчуждение права на добычу газа в Полтавской области

Государственная служба геологии и недр Украины одобрила передачу специального разрешения на Федоровское газовое месторождение (425,7 кв. км, Полтавская область) от ООО "Трендс Систем" к ООО "СТК Реал Эстейт".

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Об этом сообщает NADRA.INFO.

Согласно приказу №533 от 14 ноября 2024 года, подписанному исполняющим обязанности главы Госгеонадр Сергеем Дехтяренко, изменение пользователя месторождения было осуществлено на основании судебного решения.

Ранее суд запретил Госгеонадрам аннулировать это спецразрешение, поэтому ведомство было вынуждено пойти на передачу прав.

Издание напоминает, что до июля 2024 года долями в ООО "Трендс Систем" владели Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями СНБО с декабря 2023 года, Владимир Белоусов и Виктор Ющенко (президент Украины в 2005-2010 годах) и АО ЗНИКИФ "Технологии".

В конце июля часть Вадима Ермолаева приобрела Анна Ермолаева, а затем Захар Терещенко (конечный бенефициарный владелец и руководитель компании по состоянию на 19 ноября 2024 года согласно данным YouControl ). ООО "СТК Реал Эстейт" контролирует соучредитель торгово-производственной корпорации "Алеф", бизнес-партнер Вадима Ермолаева – Станислав Виленский.

Издание пишет, что перепродажа спасла спецразрешение от аннулирования, предусмотренного корректирующим решением СНБО .

Аналогичным путем отчуждать спецразрешение пытается и ООО "Мотроновский ГОК" Дмитрия Фирташа . Он также пытался в судебном порядке возобновить спецразрешение – это ему удалось в конце февраля 2024 г. после постановления Третьего апелляционного административного суда. Теперь это решение апелляции упразднил Верховный суд.

Напомним, 78% украинских компаний-недропользователей сейчас считают отрасль инвестиционно привлекательной и лишь 4% придерживаются противоположного мнения, остальные 18% ответить затруднились, свидетельствуют результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации,