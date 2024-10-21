Доходы немного улучшились, но дефицит кадров стал угрозой: что показал новый опрос ЕБА среди недропользователей

78% украинских компаний-недропользователей ныне считают отрасль инвестиционно привлекательной и только 4% придерживаются противоположного мнения, остальные 18% ответить затруднились. Об этом свидетельствуют результаты сентябрьского опроса Европейской Бизнес Ассоциации, проведенного среди 68 компаний-членов.

71% опрошенных заявили, что продолжают инвестировать в украинские недра даже во время войны. 13% находятся на этапе принятия решения, а 16% не инвестируют. В прошлом же году, когда было опрошено лишь 39 компаний, доля тех, кто инвестировал в недра, была немного больше (74%), а кто не инвестировал — вдвое меньше (8%).

В течение 2023-2024 годов инвестиции в недра 51% опрошенных компаний составили до 5 миллионов долларов/евро, 4% – от 5 до 10 миллионов, а 7% – более 10% долларов/евро. Однако на этот вопрос 37% ответили, что никаких инвестиций в недра не делали.

Финансовые инструменты международных организаций, таких как MIGA, DFC, IFC, USAID, EBRD, BGK и так далее, для поддержки своей деятельности используют только 16% опрошенных. 24% рассматривают такую возможность, но еще не приняли соответствующее решение. В то же время у 21% нет информации об этих инструментах.

Влияние войны и доходы

Относительно влияния полномасштабного вторжения России на их хозяйственную деятельность 20,6% компаний ответили, что до сих пор не работают. 36,8% говорят, что останавливались, но сейчас частично возобновили деятельность, 23,5% — возобновили работу полностью. 19,1% ответили, что работу не останавливали.

В отличие от 2022-2023 годов, в этом году 12% опрошенных компаний впервые сообщили о росте доходов. У 16% уровень доходов не претерпел изменений, а у всех остальных – упал. В частности, о величине падения до 10% заявили 8% компаний, величину 11-30% указали еще 8%, 31-50% – 22% компаний.

От половины до трех четвертей дохода потеряли 15% опрошенных, еще больше – 19% (в то же время год назад доля последних составила 29%). Таким образом, можно говорить об определенном улучшении ситуации с доходами компаний отрасли.

Дефицит кадров

Почти все респонденты (96%) признают, что на их деятельность влияет дефицит кадров и сложность бронирования военнообязанных работников. Лишь три компании заявили об обратном.

При этом лишь 39% указали мобилизацию ключевых работников и дефицит кадров среди наибольших вызовов времени. 44% отметили высокие риски для международного инвестирования, а 55% – отключение электроэнергии. Впрочем, в прошлом году в этой тройке факторов вместо мобилизации значились трудности с логистикой.

"Кадровый дефицит, вызванный мобилизацией ключевых работников, стал новой угрозой отрасли в этом году. Это не только усложняет операционную деятельность компаний, но и создает долгосрочные последствия для ее развития. Без должного кадрового потенциала восстановление и модернизация отрасли может замедлиться", — отметил руководитель комитета недропользования ЕБА Дмитрий Кащук.

Оценки регуляторной среды

Несколько снизилось количество предприятий, которые считают регуляторную среду в сфере недропользования удовлетворительной – с 63% в прошлом году до текущих 52%. В то же время 44% опрошенных считают ее неудовлетворительной (против 26% в прошлом году). Еще 4% оценивают ее положительно, тогда как в прошлой волне опроса так считали 11% респондентов.

В контексте сотрудничества Украины и Европейского союза лишь 18% участников опроса заявили, что законодательная база отрасли недропользования в Украине приближена к стандартам ЕС, в то время как 57% считает, что она нуждается в значительных доработках, а еще 25% ответить затруднились.

Перспективы же стратегического партнерства с ЕС в сфере критических сырьевых материалов респонденты оценивают в среднем в 3,33 балла по 5-балльной шкале. Влияние на экономику старта конкурсов для заключения соглашений о разделе продукции по стратегическим участкам недр компании оценили в 2,97 балла. В то же время ресурсный потенциал Украины они оценили на 4,01 балла.

Необходимыми стимулами для развития отрасли недропользователи называют качественную регуляторную среду (65% респондентов), защиту права собственности (59%), иностранные инвестиции (47%), наличие специалистов со специфическими знаниями и навыками (44%), технологии, а также мораторий на законодательные изменения сферы недропользования (по 34%).