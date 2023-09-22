Три четверти украинских недропользователей продолжают инвестировать во время войны - опрос ЕБА

74% компаний, осуществляющих деятельность в сфере недропользования, из 39 опрошенных между 25 июля и 29 августа компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации, продолжают инвестировать в украинские недра во время войны.

Как говорится в сообщении объединения, еще семь (18%) заявили, что еще не имеют принятого решения по инвестициям, а остальные три (8%) сообщили, что в настоящее время инвестиций не осуществляют.

При этом 82% респондентов (32 компании) считают сферу недропользования инвестиционно привлекательной. Ресурсный потенциал Украины опрошенные компании оценили в среднем в 7,85 балла по 10-балльной шкале. Наибольший потенциал в Украине и мире, по мнению бизнеса, имеют такие полезные ископаемые, как титан, литий, углеводороды (нефть, газ, конденсат) и железная руда.

61% респондентов с начала полномасштабного вторжения России инвестировали в украинские недра до 5 миллионов долларов/евро, 8% инвестировали 5-10 миллионов, а 13% – более 10 миллионов долларов/евро.

К тройке наибольших вызовов военного времени бизнес относит высокие риски для международного инвестирования, проблемы с энергоснабжением и трудности с логистикой (отсутствие доступа к портам и усложнение железнодорожной перевозки).

В то же время 51% опрошенных соглашаются, что страхование международными компаниями (DFC/MIGA и прочих) рисков потери капитала в военное и послевоенное время будут стимулировать привлечение инвестиций в недропользование.

Регуляторную среду в сфере недропользования большинство предприятий, а именно 63% оценивают удовлетворительно, а 11% – хорошо. В то же время 26% считают ее неудовлетворительной. Реформа же сферы недропользования получила оценку 6,26 по 10-балльной шкале от предпринимателей.

54% компаний говорят, что в результате вторжения РФ их деятельность была остановлена, но полностью или частично возобновлена, деятельность 18% компаний до сих пор остановлена полностью. Лишь 28% опрошенных не ощутили на себе влияние военных действий.

С 24 февраля 2022 года не изменились доходы только 16% компаний, все остальные почувствовали их падение. В частности, 42% сообщили о падении доходов до 50%, 13% - о падении на 50-75%, и 29% - о падении более чем в четыре раза.

У 13% бизнесов объекты недропользования получили разного рода повреждения с начала полномасштабного вторжения, а у 18% есть объекты на оккупированных или деоккупированных территориях. При этом 23% компаний планируют взыскание ущерба, причиненного активам.

По мнению экспертов ЕБА, в послевоенный период восстановления страны бизнесу помогут восстановиться такие стимулы, как спецрежим налогообложения для недропользователей на деоккупированных территориях; льготная налоговая ставка для добытчиков (производителей) строительного сырья (материалов) и для компаний, добывающих нефть или газ.

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