Приход в Украину крупных западных нефтегазодобывающих компаний может усилить обороноспособность страны, - эксперт

Ведущий эксперт Центра Разумкова Максим Белявский считает, что если крупные западные нефтегазодобывающие компании придут в Украину и начнут строить здесь свой бизнес, это усилит обороноспособность страны. Об этом говорится в статье “Переговоры с гигантами. Сможет ли сотрудничество с крупными газодобывающими компаниями стать шансом для газовой независимости Украины”, опубликованной на Delo.ua.

“К примеру, если посмотреть на объекты нефтегазовой отрасли Израиля, который уже в ближайший год будет экспортировать топливо на Европейский рынок, то там достаточно тесная кооперация военно-промышленного комплекса с нефтегазовой промышленностью. Поэтому крупные компании нужно поддерживать не только для прямых инвестиций в нефтегазовую отрасль, но и для инвестиций в военно-промышленный и оборонный комплекс либо в формате предоставленного вооружения, либо в формате предоставленных грантовых линий. То есть, я считаю, что с приходом иностранных нефтегазовых гигантов кроме инвестиций в отрасль придут и средства или само вооружение на оборону соответствующих комплексов защиты месторождений”, - рассказал Белявский.

При этом он отметил, что для того, чтобы крупные западные компании начали добывать нефть и газ в Украине, нашей власти нужно со своей стороны решить ряд задач. Среди них эксперт отметил завершение реформы недропользования. Речь идет прежде всего о том, чтобы спецразрешения на пользование недрами выдавались прозрачно. Также Украине нужен кодекс о недрах, который решит проблемы несоответствия отечественному законодательству недропользования европейским нормам.

Кроме этого, по мнению эксперта рента за пользование недрами для добычи нефти и газа нужно снизить, поскольку тот действующий объем ренты сейчас слишком высок и нивелирует интерес к такому бизнесу у частных инвесторов.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что руководство НАК "Нафтогаз Украины" провело переговоры с американскими нефтяными компаниями ExxonMobil, Halliburton и Chevron по проектам, которые помогут Украине нарастить добычу природного газа.